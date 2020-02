Oltre a Serena Enardu e Pago Settembre, l’attenzione dei fan del Grande Fratello Vip è rivolta anche ad altri due concorrenti. Clizia Incorvaia, dopo aver trascorso una notte in intimità con Paolo Ciavarro, ha manifestato le sue incertezze. La giovane influencer ha confessato a Licia Nunez di sentire il bisogno di fare un passo indietro con il figlio di Eleonora Giorgi. L’ex moglie di Francesco Sarcina, durante lo sfogo avuto con l’attrice, ha dimostrato di avere qualche dubbio sul flirt nato tra lei e l’assistente di Forum nella casa più famosa d’Italia.

Nello specifico la fashion blogger ha ammesso di non riuscire a lasciarsi andare, perché si preoccupa di ciò che potrebbero pensare gli altri di lei.

La Incorvaia turbata dopo essersi lasciata andare alla passione con Paolo

In questi giorni due concorrenti del Grande Fratello Vip sono al centro del Gossip per essersi lasciati andare alla passione. Clizia e Paolo, dopo il bacio che si sono scambiati sabato scorso, sono sempre più affiatati ed intimi. L’influencer siciliana trascorre gran parte delle sue giornate tra le braccia di Ciavarro, nonostante inizialmente fosse un po’ frenata per avere già in corso da circa un mese una frequentazione con un uomo fuori dalla casa di Cinecittà.

Dopo quanto accaduto nelle scorse ore tra lei e il figlio di Eleonora Giorgi, la giovane fashion blogger si è mostrata destabilizzata in un confronto avuto con un’altra inquilina del GF Vip. La Incorvaia, durante una conversazione con Licia Nunez, si è sfogata svelando quali sono le sue preoccupazioni. Queste sono state le parole pronunciate da Clizia mentre si trovava a bordo piscina con l’attrice: “Non mi aspettavo una cosa così, per come sono fatta.

Ogni tanto penso alle telecamere ed è un disastro”. Ad un certo punto la gieffina, oltre a considerare sbagliato il contesto in cui si trova, ha affermato che sarebbe stato meglio se avesse continuato a vivere questa esperienza televisiva come stava facendo, soprattutto per non deludere le aspettative dei suoi amici. Ebbene sì, la Incorvaia ha fatto capire di essere molto combattuta per la situazione che si è creata tra lei e Paolo ma, per fortuna, a rassicurarla ci ha pensato la stessa Licia.

Quest’ultima ha fatto notare alla sua compagna d’avventura che, anche se il GF Vip le serve per farle ritrovare la spensieratezza perduta dopo aver divorziato, non deve limitarsi sentimentalmente. La Incorvaia, non appena l’attrice le ha detto che fuori dal reality sarà diverso, ha speso delle belle parole nei confronti di Paolo. L'influencer ha affermato che Ciavarro è una persona sensibile e di non essere preoccupata per lui perché capirà, ma si è mostrata ancora turbata per le critiche che potranno ricevere entrambi dai fan.

Barbara d’Urso ha sentito Tiberio, l’uomo che frequentava Clizia prima di entrare al GF Vip

Il ripensamento di Clizia è stato anche uno degli argomenti della trasmissione Pomeriggio 5, nella puntata andata in onda oggi giovedì 13 febbraio 2020. Barbara d’Urso nello studio del suo programma, che si occupa spesso del gossip, si è soffermata a parlare di Tiberio, l'uomo che la Incorvaia frequentava prima di varcare la porta rossa del noto reality. La conduttrice ha spiegato che l’uomo in questione è un suo caro amico, non abituato alla presenza delle telecamere. Inoltre la regina degli ascolti Mediaset ha confermato che è vero ciò che è trapelato sul web nelle scorse ore, ovvero che Tiberio non è affatto infastidito dalla vicinanza tra l’ex moglie di Francesco Sarcina e Paolo Ciavarro, poiché prima di partecipare al Grande Fratello Vip non si sono fatti nessuna promessa.