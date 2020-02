Colpo di scena nel corso della registrazione odierna, 13 febbraio, del trono classico di Uomini e donne. In studio era presente anche Alfonso Signorini che ha partecipato al dating show per far chiarezza sul rapporto tra Alessandro Graziani e Serena Enardu. Quest’ultima è finita nella bufera per un like galeotto all'ex tentatore prima di riabbracciare Pago all'interno della casa del Grande Fratello Vip. Il gesto dell'ex tronista ha provocato un'accesa discussione con l'artista sardo che non ha gradito affatto l'apprezzamento social al giovane che aveva determinato la fine della loro love story nel corso dell'esperienza a Temptation Island Vip.

Nel frattempo Alessandro ha deciso di prendere parte alla trasmissione condotta da Maria De Filippi come corteggiatore delle troniste Sara Shaimi e Giovanna Abate. Il direttore di Chi ha colto la palla al balzo per confrontarsi con il pallavolista e chiedere cosa fosse accaduto con la quarantatreenne dopo l'esperienza nel reality dei sentimenti. Sulla questione Alessandro ha inizialmente glissato prima di ammettere di aver rivisto la Enardu dopo che Tina Cipollari ha riferito di aver ricevuto una segnalazione in tal senso da alcune sue amiche di Cagliari.

GF Vip, Signorini si confronta con Alessandro a U&D dopo il like della Enardu

Cosa c'è stato tra Serena Enardu e Alessandro Graziani dopo l'esperienza a Temptation Island Vip? Alfonso Signorini ha deciso di approfondire la questione dopo il polverone sollevato dal fratello di Pago nel corso della puntata del 10 febbraio. Nello specifico Pedro Settembre, senza fare giri di parole, aveva manifestato i propri dubbi sui sentimenti dell'influencer sottolineando che prima di entrare nella casa più spiata dagli italiani aveva messo un like su una foto dell'ex tentatore.

La segnalazione non ha lasciato indifferente il musicista sardo che ha avuto un duro scontro con la quarantatreenne che si è difesa affermando che non c'era nulla di malizioso in quel gesto: "Alessandro è un amico". Nonostante l'evidente fastidio per l'apprezzamento social, Pago si è scusato con l'ex tronista per la reazione avuta e tra i due è tornato apparentemente il sereno.

La segnalazione di Tina, Graziani ammette di aver incontrato Serena dopo Temptation Island Vip

A questo punto Alfonso Signorini ha voluto far chiarezza sull'amicizia tra Serena ed Alessandro in vista della puntata di domani sera, 14 febbraio, del GF Vip. Il conduttore del reality show è intervenuto nel corso della registrazione del 13 febbraio di Uomini e Donne ed ha chiesto a Graziani se con la Enardu si era sviluppato un rapporto più intimo dopo l'esperienza a Temptation Island Vip. Il pallavolista, ora corteggiatore di Sara e Giovanna, ha invitato il direttore di Chi a porre il quesito all'influencer.

Nella questione è intervenuta Tina Cipollari che ha riferito che alcune amiche le hanno segnalato di aver visto Alessandro e Serena a Cagliari e che i due avrebbero trascorso un week end insieme a settembre.

Dall'altra parte Graziani ha precisato di non aver mai negato di aver visto la Enardu dopo il reality sui sentimenti. Lorenzo Riccardi ha provato a stuzzicare ulteriormente il corteggiatore ironizzando su un presunto rapporto intimo ma il giovane non ha risposto alla provocazione. Di sicuro la questione tornerà d'attualità nel corso della nuova puntata del Grande Fratello Vip.