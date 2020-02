La TV Soap de Il Paradiso delle Signore continua a tenere l'alta l'attenzione dei telespettatori italiani. Gli spoiler della nuova puntata in programma il 14 febbraio 2020 su Rai 1, annunciano importanti novità.

Nel dettaglio, Angela vincerà il concorso di San Valentino del grande magazzino, mentre Luciano Cattaneo scoprirà che Federico è il frutto di un tradimento di sua moglie Silvia.

Il Paradiso delle Signore, puntata 14 febbraio: Angela vince il concorso di San Valentino

Le anticipazioni de Il Paradiso delle Signore relative alla puntata di venerdì 14 febbraio 2020 su Rai 1, rivelano che Angela (Alessia Debandi) sarà la vincitrice del concorso di San Valentino al grande magazzino.

In questa occasione, Riccardo si complimenterà con la ragazza per il messaggio che ha scritto, all'oscuro del fatto che il destinatario sia proprio lui. A tal proposito, la sorella Marta dubiterà che il fratello sia felice accanto a Ludovica, nonostante abbiano iniziato a convivere a casa Guarnieri.

Gabriella (Ilaria Rossi), intanto, aiuterà Cosimo approfittando della lontananza di Salvatore, momentaneamente in Germania per scoprire il mistero legato a suo padre. In questa circostanza la signorina Rossi farà finta di essere la fidanzata di Bergamini per non provocare un dolore a Delfina.

Proprio quest'ultima, affetta da Alzheimer, crederà che suo figlio abbia una relazione con lei.

Silvia rivela a Luciano la verità su Federico

La trama de Il Paradiso delle Signore, in onda per il giorno di San Valentino sulla rete ammiraglia, rivela che Luciano (Giorgio Lupano) scoprirà il segreto di sua moglie Silvia. A tal proposito, la Cattaneo gli consegnerà una lettera proprio durante la romantica cena, preparata dal marito in occasione della festa del 14 febbraio.

Un pasto che voleva essere un modo per risollevarle il morale, visto il suo notevole turbamento in questo ultimo periodo, ma che avrà uno sviluppo inaspettato.

Il ragioniere, infatti, leggerà attentamente le righe, scritte di suo pugno da Silvia e Luciano capirà di non essere il padre biologico di Federico, il quale fu il frutto di un tradimento della consorte con un altro uomo. Una notizia, che minerà per sempre la tranquillità dei due coniugi.

Ennio corteggia Clelia

Nel frattempo, Clelia (Enrica Pintore) accetterà il corteggiamento di Ennio, il vecchio amico di Vittorio. Il giovane, infatti, vorrà far capitolare l'affascinante capo-commessa Calligaris, sebbene quest'ultima non si sbilanci troppo.

Tutto questo, avverrà sotto gli occhi dell'ex amante, che farà un passo indietro, tanto da non intromettersi più nella sua vita. In attesa di vedere se sboccerà l'amore tra il nuovo arrivato e la capo-commessa, si ricorda che la soap opera è in onda da lunedì al venerdì dalle ore 15:40 su Rai 1.