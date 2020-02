Sulla rete ammiraglia Mediaset prosegue l’appuntamento con il Grande Fratello Vip 4, che terrà ancora compagnia al pubblico per tutto il mese di aprile 2020. Valeria Marini, pur essendo entrata da poco nella casa di Cinecittà ha già scaldato gli animi, rendendosi protagonista di una lite abbastanza accesa con un’altra concorrente. A far perdere le staffe alla nota showgirl stellare nelle scorse ore è stata Antonella Elia, che già in una puntata serale del reality non si è risparmiata nel fare dei commenti poco carini nei confronti della collega.

Questa volta a far entrare in conflitto le due gieffine, è stato il compagno d’avventura Aristide Malnati. Ebbene sì, la fidanzata di Pietro Delle Pian,e dopo aver discusso con Patrick Ray Pugliese, Fabio Testi, e Fernanda Lessa, ha preso di mira anche Valeria Marini, ma in realtà che non scorresse del buon sangue tra di loro si era già capito.

Antonella costringe Aristide a fare una scelta

Nella giornata di oggi mercoledì 26 febbraio 2020, due concorrenti del Grande Fratello Vip hanno catturato l’attenzione dei fan del reality.

Il ritorno della showgirl Valeria Marini nella casa più spiata d’Italia ha portato scompiglio, ma soprattutto non è stato accolto con entusiasmo da una concorrente. In particolare, Antonella Elia ha fatto notare alla nuova coinquilina di non apprezzare i suoi modi di fare. Le due gieffine hanno discusso precisamente questa mattina mentre si trovavano in giardino, 'a causa' dell’amicizia che entrambe hanno con Aristide.

Lo scontro è iniziato quando Valeria, mentre prendeva il sole in compagnia di Antonio Zequila e del Malnati, ha invitato quest’ultimo a nuotare insieme a lei in piscina, con l’intenzione di fargli imparare lo stile delfino in acqua. In un primo momento l'archeologo è apparso parecchio imbarazzato dalla proposta della Marini, e proprio quando ha dato l’impressione di voler rifiutare si è intromessa Antonella.

Quest’ultima ha minacciato Aristide costringendolo a fare 'un’ardua scelta': “Guarda che se vai a fare il delfino con lei con me hai chiuso”.

La Elia attacca Valeria Marini nel giardino del Grande Fratello Vip

L’intervento della Elia ovviamente non è stato gradito per niente dall’ex showgirl del bagaglio, che ha replicato subito all’attacco facendole presente che lei e Aristide sono amici da molto più tempo; quest'ultimo ha ammesso di conoscere la Marini da anni, e ha promesso ad Antonella che faranno la sauna insieme. Le parole dell’egittologo hanno scatenato la furia di Valeria ulteriormente, che si è scagliata contro la fidanzata di Pietro Delle Piane dicendole di sapere che passa il suo tempo a tirare fuori la cattiveria e attaccando le donne verso cui non si mostrerebbe solidale.

Non appena i toni della discussione si sono accesi, la Elia ha scelto di interrompere lo scontro con Valeria allontanandosi dal giardino, ma prima le ha detto di meritarsi la casa del Grande Fratello Vip poiché evidentemente fuori non ha niente. Questa volta la Marini ha reagito all’accusa della coinquilina con ironia, e quindi senza cedere alla provocazione ha affermato: "Senti Aristide, tu fai come vuoi mentre tu Antonella rilassati e fai un sorriso". Infine Zequila, dopo aver assistito al divertente siparietto delle due concorrenti, ha fatto notare all’archeologo che il suo fascino ha colpito ancora.