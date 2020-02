Gemma Galgani ha fatto dietrofront: dopo aver detto "sì" alla proposta di Remo Proietti di risentirsi nella puntata di Uomini e Donne che è andata in onda ieri, la dama ha avuto un repentino ripensamento. Il blog "Vicolo delle News", infatti, ha anticipato che la torinese ha fatto un'esterna con il cavaliere dopo la penultima registrazione e gli ha confessato di non provare più lo stesso sentimento del passato: il signore, dunque, per questo motivo non ha preso parte alla puntata che ha avuto luogo il giorno dopo (domenica 23 febbraio).

Gemma 'scarica' Remo durante un'esterna a Uomini e Donne

Soltanto ieri, martedì 25 febbraio, il pubblico di Uomini e Donne ha assistito all'inaspettato riavvicinamento tra Gemma e Remo: dopo essersi prestato al gioco che ha proposto Tina Cipollari sugli ex della Galgani, Proietti ha confessato di trovare quest'ultima ancora una bellissima signora.

Gianni Sperti, dunque, ha chiesto ad entrambi se potrebbero esserci le basi per un ritorno di fiamma e, dopo un ballo lento, sia il cavaliere che la dama si sono detti predisposti a questa eventualità.

A più di sette anni dal loro ultimo incontro, la torinese e il signore per il quale aveva perso la testa prima di imbattersi in Giorgio Manetti, hanno comunicato ai curiosi che sarebbero propensi a risentirsi e riallacciare un rapporto.

Il blog "Vicolo delle News", però, ha spento sul nascere la gioia di quei fan che già sognavano di vedere Gemma in coppia dopo tanto tempo: pare che questo idillio, infatti, non sia mai ricominciato proprio a causa di una drastica decisione della protagonista assoluta del Trono Over.

I retroscena dell'ultima puntata di Uomini e Donne Over

L'incontro tra Gemma e Remo che è andato in onda ieri su Canale 5 è avvenuto sabato scorso ma, già il giorno dopo, le cose tra i due sono cambiate. Le anticipazioni che ha fornito "Vicolo delle News" nelle ultime ore, fanno sapere che la Galgani e Proietti si sono rivisti subito dopo la registrazione del 24 febbraio in un'ambiente vicino agli studi Elios e lì hanno dato vita ad un'esterna trasmessa nella puntata del 25.

La dama del Trono Over, contrariamente a quello che pensavano tanti guardando la Tv, ha detto al cavaliere di non provare più per lui quel sentimento che anni fa li aveva legati, perciò secondo lei non ha alcun senso riavvicinarsi.

La torinese, dunque, ha messo fino a questo ritorno di fiamma ancor prima che potesse avvenire, tanto che Remo non ha partecipato alla registrazione di U&D di domenica scorsa perché rifiutato da Gemma meno di ventiquattro ore prima.

Anticipazioni dell'ultima puntata di Uomini e Donne: Ida e Riccardo, la furia di Maria

La fine dell’idillio tra Gemma e Remo non è l'unica anticipazione che è trapelata sull'ultima registrazione di Uomini e donne: domenica scorsa, infatti, tra i protagonisti del Trono Over è successo di tutto.

Ida Platano e Riccardo Guarnieri, per esempio, sono tornati in studio dopo una lunga assenza e hanno confermato di aver vissuto un periodo di crisi, che è già stato ampiamente superato perché i due si amano più del primo giorno.

Armando Incarnato, invece, si scaglierà contro Veronica per l'ennesima volta. Sentendo le parole poco carine che il cavaliere dirà contro la dama che ha frequentato nei mesi scorsi, Maria De Filippi gli risponderà a tono, suggerendogli con urla e frasi decise di smetterla di trattare così male le donne.

Dopo questa sfuriata, la conduttrice chiederà a Tina Cipollari di salutare e andrà via con largo anticipo rispetto al previsto, interrompendo bruscamente la registrazione che era in corso da qualche ora.