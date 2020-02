In attesa di vedere su Canale 5 una nuova puntata del famoso reality Grande Fratello Vip, due concorrenti continuano ad essere i protagonisti indiscussi. Dopo la lite furibonda avuta lo scorso lunedì nella casa di Cinecittà, infatti, il cantante Pago e Serena Enardu non si sono riconciliati del tutto. L’artista sardo, in un confessionale, ha espresso i propri dubbi sulla propria compagna, facendo capire ancora una volta di non aver digerito la storia dei ‘like’ che la diretta interessata ha messo all’ex tentatore Alessandro Graziani prima di varcare la porta rossa.

Per la precisione, ieri pomeriggio il 48enne nel confessionale del programma condotto da Alfonso Signorini ha fatto sapere al pubblico che ciò che sta succedendo tra lui e l’ex tronista lo sta snervando.

GF Vip: Pago dubita della sincerità di Serena

Durante il decimo appuntamento del Grande Fratello Vip che i telespettatori hanno seguito in diretta televisiva il 10 febbraio scorso, si è respirato un clima di forte tensione che ha lasciato ancora dei segni. Pago ha avuto la possibilità di incontrare il fratello Pedro che ha messo piede nella casa più spiata d’Italia per metterlo al corrente degli apprezzamenti che Serena ha rivolto all’ex tentatore Alessandro Graziani su Instagram.

Il cantante sardo, nonostante abbia preso le difese della propria fidanzata pur mostrandosi infastidito dal gesto fatto, nella giornata di ieri è tornato a fare i conti con delle paure che aveva superato. Pacifico, in un confessionale, ha avanzato alcuni timori sulla sincerità della Enardu, pronunciando queste seguenti parole: “Non metto in dubbio il suo amore, ma questo non toglie che ci vuole un po’ più di attenzione.

Non sono una roccia. Pensavo ingenuamente che le cose che potevano accadere non mi avrebbero causato danni, invece no. Sono stanco".

Alcuni concorrenti esprimono la loro opinione sulla storia d’amore tra Pacifico e la Enardu

Intanto alcuni concorrenti hanno avuto modo di esprimere il proprio parere su ciò che è successo tra Pago e Serena nella casa del Grande Fratello Vip. Antonio Zequila e Andrea Denver, ad esempio, la pensano in maniera diversa dai fan del reality, poiché credono che l’ex tronista non sia interessata soltanto ad ottenere visibilità.

Fernanda Lessa, invece, è della stessa opinione di coloro che criticano la 43enne, visto che è convinta che il cantante sardo, da quando si è ricongiunto con la Enardu, si sia completamente isolato dal resto del gruppo. Anche Andrea Montovoli crede che Pacifico, invece di viversi questa esperienza televisiva, si stia concentrando soltanto sulla sua storia d’amore con l’ex volto di Uomini e Donne. Infine Patrik Ray Pugliese, che più volte ha criticato gli atteggiamenti di Serena, ha affermato che secondo lui Pago ha gli occhi foderati di prosciutto, a differenza di Paola Di Benedetto che invece vede il cantautore sardo più riflessivo del solito.