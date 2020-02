Continua l'appuntamento con l'appassionante soap opera Un posto al sole, la TV Soap campione di ascolti su Rai3. Le trame delle puntate in onda da lunedì 17 a venerdì 21 febbraio 2020 rivelano che Mariana Giordano deciderà di affrontare Sebastiano Rosato. Arianna e Andrea avranno finalmente la possibilità di diventare genitori. Alberto, invece, non prenderà per niente bene la notizia della gravidanza di Clara.

Un posto al sole, anticipazioni della settimana 17-21: Marina si reca da Sebastiano per affrontarlo

Le anticipazioni di Un posto al sole, focalizzate sulle nuove puntate, a cui i telespettatori assisteranno da lunedì 17 a venerdì 21 febbraio su Rai3, rivelano che Alberto mediterà di ritornare ad abitare a Palazzo Palladini, suscitando la contrarietà di tutti gli altri condomini. Presa da una profonda crisi sentimentale, Arianna sarà a un passo dal ricevere una visita inattesa che potrebbe eliminare tutti i suoi dubbi.

Intanto Serena incomincerà a sentire lo sfinimento per la sua situazione da mamma single, mentre Leonardo ritornerà a farsi vivo. Clara sarà a un passo dal far sapere ad Alberto una novità che lo lascerà stupito. Andrea e sua moglie avranno una riconciliazione, tuttavia una novità sconvolgerà ancora una volta i loro piani. Nel frattempo, dopo aver provato inutilmente a ripulire la sua reputazione rilasciando un'intervista a un giornale, Marina si recherà da Sebastiano Rosato per affrontarlo faccia a faccia.

Un posto al sole al 21 febbraio: Clara prende una scelta dolorosa

Le trame di Un posto al sole in onda prossima settimana, rivelano che afflitta dalla brutta reazione di Alberto alla notizia della sua gravidanza, Clara prenderà una scelta molto dolorosa. Intanto tutti i coinquilini della Terrazza si uniranno alla felicità di Andrea e Arianna per l'adozione, ragion per qui la donna sentirà la necessità di mettere in chiaro la sua vicenda sentimentale con Samuel.

Filippo e Serena sembreranno a un passo dal fare la pace, se solo qualcuno non fosse già preparato a rovinare la loro serenità. Traslocato nuovamente a Palazzo Palladini, Alberto dovrà sottomettersi alle decisioni dei condomini. Nel frattempo determinato a rivendicarsi per la cantina che gli è stata tolta con una menzogna, Renato preparerà uno scherzo contro Guido e Raffaele. Un drammatico avvenimento inaspettato getterà un'ombra su Marina. Silvia e Michele si convinceranno che Rosella abbia intenzione di andarsene via di casa, mentre Susanna parlerà con Eugenio confessandogli le incertezze sulla sua preferenza professionale.

Per finire, una cena che potrebbe rivelarsi utile per un riavvicinamento tra i coniugi Sartori avrà un risultato inatteso per colpa di Leonardo.