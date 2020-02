La dodicesima puntata del GF Vip 4 si preannuncia imperdibile: le anticipazioni che hanno fornito gli addetti ai lavori sulla diretta di questa sera informano il pubblico di alcune delle tante cose che accadranno nella casa. Tre donne sono candidate a diventare nuove concorrenti del reality, mentre uno tra Fabio Testi e Serena Enardu sarà eliminato definitivamente dal gioco. Paolo Ciavarro, infine, riceverà una sorpresa da parte dei genitori: Eleonora Giorgi e Massimo Ciavarro abbracceranno il figlio e parleranno con la sua nuova fiamma Clizia Incorvaia.

I rumors sulle possibili nuove concorrenti del GF Vip

Alfonso Signorini si sta preparando a condurre una nuova puntata del GF Vip 4: stasera, lunedì 17 febbraio, il reality torna in onda con una diretta ricca di colpi di scena. Tra le tante cose che accadranno oggi nella casa, c'è anche l'ingresso di tre potenziali nuove concorrenti: gli inquilini che da oltre un mese sono reclusi tra le mura di Cinecittà a breve saranno raggiunti da tre donne tutte da scoprire.

Le anticipazioni che hanno fornito gli addetti ai lavori su questa news non hanno fatto alcuna chiarezza sull'identità di coloro che varcheranno la soglia della porta rossa tra qualche ora.

I siti di Gossip e tv, però, sostengono che a concorrere al ruolo di protagonista del Grande Fratello Vip, saranno: Teresanna Pugliese (ex tronista di Uomini e Donne, vecchia fiamma di Francesco Monte e opinionista di Barbara d'Urso), Sara Soldati (ventenne nota esclusivamente per il flirt che avrebbe avuto l'estate scorsa col calciatore del Real Madrid Thibaut Courtois) e Asia Valente (influencer e concorrente di "Saranno Isolani" nel 2018).

Tvblog dà per certo l'ingresso di Teresanna Pugliese come potenziale nuova concorrente.

Ancora non si sa quante di queste donne entreranno a far parte del cast del format Mediaset (se una, due o tutte e tre, si mormora solo una), ma c'è grande curiosità nel vedere la reazione dei "vipponi" all'arrivo di così tante new entry nella loro amata casa.

Paolo Ciavarro riabbraccia i genitori al GF Vip

Sempre nel corso della puntata odierna del GF Vip 4, i telespettatori assisteranno all'incontro nella casa tra Paolo e i suoi genitori: Eleonora Giorgi e Massimo Ciavarro, infatti, avranno un faccia a faccia con il gieffino e gli diranno anche cosa pensano della sua liason con Clizia Incorvaia davanti alle telecamere.

Tra le tante sorprese di stasera, potrebbe essercene una anche per Paola Di Benedetto. Proprio in queste ore, infatti, Federico Rossi (fidanzato della concorrente del reality) e Benjiamin Mascolo hanno annunciato che stanno per prendersi una pausa dal loro progetto musicale. Benji&Fede, dunque, a maggio faranno il loro ultimo concerto insieme all'Arena di Verona (anticipato dall'uscita del libro "Naked" a marzo) e poi intraprenderanno strade diverse; chissà se la bella influencer è al corrente della drastica scelta professionale che ha fatto la sua dolce metà.

Serena Enardu potrebbe lasciare il GF Vip stasera

Lunedì 17 febbraio al GF Vip si parlerà anche dei tanti litigi che ci sono stati nei giorni scorsi tra alcuni concorrenti: Antonella Elia, in particolare, si è scontrata con Patrick Ray Pugliese (accusandolo di averle dato uno spintone), con Adriana Volpe, Licia Nunez e Fernanda Lessa (con la quale è già finito l'idillio nato dopo qualche settimana).

Prima delle consuete nomination, i concorrenti ancora in gioco dovranno ascoltare l'esito del televoto di questa settimana: il pubblico è stato chiamato a scegliere chi preferisce tra Serena Enardu e Fabio Testi.

Uno tra la compagna di Pago o l'attore (il meno votato), infatti, stasera lascerà la casa più spiata d'Italia a circa un mese dalla fine dell'avventura.