La bufera intorno a Pacifico Settembre, in arte Pago, non accenna a diminuirsi dopo essere stato accusato di omofobia per le frasi rivolte contro Licia Nunez. Il cantante, infatti, è stato protagonista di un nuovo pesante attacco nei confronti di Fernanda Lessa, attualmente concorrente della casa del Grande Fratello Vip. Nel dettaglio, l'ex marito di Miriana Trevisan ha accusato la modella di averlo tradito, dopo che quest'ultima si era dimostrata felice di un'eventuale eliminazione di Serena Enardu dal Reality Show di Canale 5.

Pago, pesante attacco contro Fernanda

Animi tesi all'interno della casa del Grande Fratello Vip, il reality show condotto da Alfonso Signorini il lunedì e venerdì su Canale 5. Nel dettaglio, Pago si è lasciato andare a delle pesanti affermazioni nei confronti di Fernanda Lessa. Il cantante, infatti, ha inveito contro la modella di origini brasiliane, forse perché deluso da alcune frasi fatte da lei in precedenza. A tal proposito, il fidanzato di Serena ha mostrato tutto il suo risentimento nei confronti di Fernanda, la quale aveva definito la sua storia d'amore "tossica".

Pacifico, a questo punto, si è recato in giardino, dove ha sbottato contro l'inquilina alla presenza di Patrick Ray Pugliese, Clizia Incorvaia e Paolo Ciavarro. Poi, non contento, ha proseguito con esternazioni gravi, che suonano come una minaccia. Pago, infatti, ha riferito queste testuali parole: ''La devo eliminare, questa str**za, ora ti faccio vedere io a questa qua che le faccio. La elimino fisicamente".

Gf Vip: Pacifico si sente tradito dalla Lessa, Serena e Antonella concordano

Pacifico Settembre torna a far discutere per delle affermazioni che ha fatto nei confronti di Fernanda Lessa dopo essere stato protagonista della puntata del Gf Vip insieme alla sua fidanzata Serena. A tal proposito, Pago non è nuovo a gesti del genere, visto che alcuni giorni fa aveva riservato frasi sessiste nei confronti dell'attrice Licia Nunez che avevano indignato i social.

Questa volta, il cantante ha dimostrato di essere stufo dei commenti che gli inquilini riservano alla sua relazione, tanto da esternare tutta la sua rabbia. Inoltre, ha dichiarato di essersi sentito tradito dalla Lessa, in quanto avrebbe gioito di un'eventuale uscita dell'Enardu dal reality show. Anche, l'ex tronista di Uomini e Donne e Antonella Elia si sono schierate dalla parte di Pacifico, tanto l'ex soubrette di Mike Bongiorno ha accusato Fernanda di essere un'ipocrita davanti agli occhi sbigottiti dell'attore Fabio Testi. Un tema incandescente, che sicuramente sarà affrontata nel corso della dodicesima puntata del Grande Fratello Vip in onda lunedì 17 febbraio su Canale 5.