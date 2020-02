La lite tra Patrick Ray Pugliese e Antonella Elia è stata sicuramente la protagonista della puntata di ieri del Grande Fratello Vip. Un diverbio acceso, che ha generato le reazioni dei telespettatori, tra cui Antonella Mosetti, l'ex protagonista della prima edizione vip del Reality Show. In particolare, la donna ha lanciato un forte attacco nei confronti della fidanzata di Pietro tramite il suo profilo Instagram.

Antonella Mosetti contro Antonella del GF Vip

Ieri 17 febbraio è andata in onda la dodicesima puntata del Grande Fratello Vip, dove Antonella Elia è stata l'assoluta protagonista.

La soubrette, non solo si è scagliata contro Patrick Ray Pugliese, ma ha addirittura accusato la produzione ed il conduttore Alfonso Signorini di usarla per fare ascolti. Parole, che hanno sconvolto molti telespettatori di Canale 5, tra cui Antonella Mosetti.

A tal proposito, l'ex gieffina ha pubblicato alcune storie sul suo profilo Instagram, dove si è scagliata come una furia contro la fidanzata di Pietro Delle Piane. In pratica, la Mosetti ha definito l'Elia 'una pazza', che deve essere curata all'interno di un centro di igiene mentale.

La madre di Asia Nuccetelli, infatti, non ha condiviso la scelta del reality show di arruolare Antonella in televisione. Un severo giudizio, dopo aver preso visione della lite tra lei e Patrick, avvenuta nei giorni scorsi all'interno della casa di Cinecittà.

L'Elia offende i concorrenti del Grande Fratello Vip

La Mosetti ha lanciato un vero e proprio attacco nei confronti dell'Elia, protagonista di una lite senza precedenti con Patrick Ray Pugliese durante la prima parte della puntata di ieri sera del Grande Fratello Vip.

In quel frangente, Antonella ha davvero perso il lume della ragione, dopo che Alfonso Signorini le ha mostrato il video, che smentisce la sua versione sullo spintone ricevuto da parte di Patrick. In particolare, l'ex soubrette di Mike Bongiorno ha cominciato ad insultare gli altri concorrenti del reality show, accusandoli di non aver preso le sue difese contro il deejay. Inoltre, ha incolpato Fernanda Lessa di parlare male di tutti e Fabio Testi di essere un'ipocrita.

La Mosetti contro la fidanzata di Pietro: 'Una persona cattiva'

Una lite, che ha suscitato la reazione della Mosetti, la quale ha dichiarato che l'Elia si è rivelata per quello che 'una persona cattiva'. Un severo giudizio, che rispecchia l'opinione degli altri telespettatori, che hanno assistito all'imbarazzante monologo della fidanzata di Pietro. Chissà, se Alfonso non stia organizzando un incontro faccia a faccia tra quest'ultima e la madre di Asia Nuccetelli? In attesa di saperlo, si ricorda che la prossima puntata del Grande Fratello Vip andrà in onda venerdì 21 febbraio su Canale 5.