Nella serata di ieri, lunedì 17 febbraio, è andata in onda una nuova puntata del Grande Fratello Vip. Come al solito sono state tante le sorprese e non sono mancati attimi di nervosismo e agitazione. Antonella Elia è stata una delle protagoniste della serata, il pubblico attendeva con trepidazione di scoprire, attraverso alcuni filmati, la veridicità delle sue accuse nei confronti di Patrick. Alfonso Signorini ha affermato ufficialmente, mandando in onda immagini inequivocabili, che non c'è stata nessuna spinta nei confronti della bionda soubrette.

La Elia ha tentato fino alla fine di passare per la parte lesa, ricevendo in cambio degli ammonimenti da parte del presentatore.

Nessuna spinta di Patrick ad Antonella Elia

Antonella Elia, nei giorni scorsi, aveva rivolto delle accuse molto gravi nei confronti di Patrick, reo secondo lei di averla aggredita fisicamente. Gli altri abitanti della casa, senza conoscere nel dettaglio la situazione, avevano preso le parti chi dell'uno e chi dell'altra. All'inizio della puntata Alfonso Signorini ha reso note le immagini in questione ed è emersa in maniera inequivocabile tutta la verità.

La Elia non si è data affatto per vinta ed ha continuato nel tentativo di mettere dalla sua parte più concorrenti possibili, oltre che di ingraziarsi i favori del pubblico da casa. La donna, in preda ad un esasperato nervosismo, si è scagliata anche contro Andrea Montovoli, Adriana Volpe, Fabio Testi e Fernanda Lessa, colpevoli a suo dire di non averla supportata e difesa. In nomination sono finiti Pago e Licia Nunez.

Il pubblico schierato dalla parte di Patrick

Antonella Elia non si è curata affatto delle immagini, ha dato in escandescenze e ha continuato a maltrattare il malcapitato Patrick e a insultare gli altri concorrenti. A quel punto è intervenuto ancora una volta Alfonso Signorini e ha intimato alla bionda soubrette di non lasciarsi andare a frasi e parole che poco hanno a che fare con quello che è realmente accaduto dentro la casa.

L'intervento del conduttore, e la chiarezza delle immagini, hanno fatto sí che il pubblico in studio si schierasse inequivocabilmente dalla parte di Patrick Ray Pugliese. Antonella Elia ha continuato imperterrita nel suo sfogo, incurante della diretta e del giudizio di condanna molto netto da parte dei telespettatori. Nel frattempo sono continuate le nomination. Il pubblico da casa, dopo aver deciso l'eliminazione di Serena Enardu, dovrà scegliere se mandare a casa Pago o Licia Nunez. La prossima puntata del Grande Fratello Vip andrà in onda venerdì 21 febbraio, in diretta su Canale 5. Il GF Vip può essere anche seguito 24 ore su 24 su Mediaset Extra.