Il Segreto nei prossimi episodi darà ancora spazio alla storyline che vede protagonista Fernando Mesia. Le trame relative alle puntate in onda dal 23 al 28 febbraio rivelano che il giovane cadrà in una trappola tesagli da Severo e Carmelo. Nel frattempo, lo stesso Fernando salverà Maria dalla furia di Dori Vilches, uccidendo quest'ultima dopo averle giurato amore mentre a Puente Viejo giungerà Marina, la madre di Esther. Infine, don Anselmo cercherà di mettere in guardia don Berengario, in quanto nutre dei dubbi sulla Soto.

Il Segreto, Fernando cade nella trappola di Severo e Carmelo

Le trame Il Segreto dal 23 al 28 febbraio rivelano che Maria, nonostante sia molto scossa da ciò che Irene ha scoperto sul conto di Dori, deciderà di continuare le terapie con lei in modo da poterla controllare. Tuttavia sarà consapevole di stare correndo un grosso rischio. Nel frattempo, Severo e Carmelo cercheranno di mettere a punto un modo per capire quali siano le vere intenzioni di Fernando. Puente Viejo sta per essere sommersa per volontà del sottosegretario Garcia Morales e tutti gli sforzi di Francisca e dei due sacerdoti per far sì che ciò non avvenga risulteranno vani.

Poco dopo Fernando cadrà nella trappola che gli hanno teso Severo e Carmelo e si scoprirà che l'uomo è complice di Garcia Morales che è lo zio della defunta Maria Elena, la donna che aveva sposato il Mesia.

Il Segreto, anticipazioni al 28 febbraio: don Anselmo dubita di Esther

Negli episodi de Il Segreto in onda dal 23 al 28 febbraio vedremo don Anselmo in preda ad un grande dubbio. Il sacerdote temerà che Esther non sia realmente la figlia di don Berengario e che lo stia soltanto ingannando per entrare in possesso del suo denaro.

L'uomo cercherà di mettere in guardia il "collega", ma lui non crederà all'ipotesi di don Anselmo. Don Berengario, infatti, in passato ha realmente avuto una relazione amorosa con Marina, la madre della giovane. Nel frattempo, Irene riuscirà nel suo intento di convincere Anacleto a pubblicare un articolo contro Garcia Morales. Tutto ciò, però, si ritorcerà contro di loro, in quanto l'uomo si arrabbierà molto e minaccerà nuove ripercussioni.

Il Segreto, spoiler fino al 28 febbraio: Fernando uccide Dori Vilches

Gli spoiler de Il Segreto relativi alle puntate in onda fino al 28 febbraio raccontano che Dori, in preda alla follia, narcotizzerà Maria e la legherà ad un lettino. Subito dopo, minaccerà di toglierle la vita con un bisturi. Nel frattempo, a Puente Viejo, giungerà Marina, la madre di Esther, la quale preoccupata che la donna possa svelare la verità le chiederà di andarsene subito, ma il suo tentativo non andrà a buon fine. Poco dopo Fernando tornerà all'improvviso a La Habana e riuscirà ad impedire che Dori faccia del male a Maria.

In seguito, l'uomo parlerà a tu per tu con l'infermiera e, dopo averle giurato amore eterno, le toglierà la vita, accoltellandola con lo stesso bisturi che lei voleva usare per uccidere Maria.