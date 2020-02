I concorrenti del Grande Fratello Vip sono sull'orlo di una crisi di nervi: a quasi un mese dall'inizio del reality, molti inquilini della Casa si stanno rendendo protagonisti di litigate furiose e scontri verbali mai visti nei giorni precedenti. Al termine dell'ultima diretta, ad esempio, Clizia Incorvaia si è scagliata contro Andrea Denver perché si è sentita tradita dalla sua nomination: gli aggettivi che la ragazza ha attribuito al compagno d'avventura ("Buscetta, pentito, uomo senza p...") hanno spinto gran parte dei telespettatori a chiedere la sua squalifica.

Clizia contro Denver dopo l'ultima puntata del Grande Fratello Vip

La nomination che Andrea Denver ha fatto nei suoi confronti non è proprio andata già a Clizia: quando la ragazza ha scoperto che il coinquilino l'ha votata durante l'ultima puntata del Grande Fratello Vip 4, ha nettamente preso le distanze da lui.

Dopo essersi sfogata tutta la notte con Paolo Ciavarro (ed aver bisticciato anche con lui), nella tarda mattinata di sabato 22 febbraio la Incorvaia si è scontrata con il modello in piscina.

Mentre faceva il bagno da sola, la siciliana è stata raggiunta dal compagno d'avventura per un chiarimento, ma le cose sono degenerate al punto che lei l'ha apostrofato con parole molto forti.

"Tu sei un pentito, un Buscetta. Sei un uomo senza p... e io con quelli come te non parlo", ha tuonato la concorrente del reality davanti ad un attonito Denver. Il termine 'Buscetta' è un chiaro riferimento al boss mafioso Tommaso Buscetta che per primo collaborò con i magistrati permettendo di incardinare il maxiprocesso a Palermo nella seconda metà degli anni '80.

Il web chiede provvedimenti per la Incorvaia

Le offese che Clizia ha rivolto a quello che considerava un suo caro amico (e dal quale non si aspettava una nomination), sono proseguite così: "Sei un ipocrita, un traditore. Hai ammazzato un tuo fratello". Denver ha fatto fatica a replicare alle parole rabbiose della Incorvaia e, sentendosi in difficoltà e con gli occhi di tutti addosso, non ha potuto far altro che rifugiarsi in camera da letto e piangere per molto tempo.

Chi ha ascoltato le parole che la gieffina ha rivolto ad Andrea, non ha potuto far altro che indignarsi: paragonare un compagno di reality ad un pentito di mafia soltanto perché le ha rifilato una nomination inaspettata, a gran parte dei telespettatori è parso davvero esagerato da parte della siciliana. La richiesta che stanno facendo in moltissimi sui social network, infatti, è che il Grande Fratello Vip prenda provvedimenti nei confronti di Clizia e dei termini sopra le righe che ha usato per un motivo futile come ricevere una candidatura al televoto.

Clizia al televoto non eliminatorio

A supportare Clizia nella sua personale "guerra" contro Denver sono stati sia Paolo Ciavarro che Antonio Zequila: la maggior parte degli altri abitanti della Casa del Grande Fratello Vip, invece, si sono schierati con il modello perché considerano la reazione della Incorvaia eccessiva e non adatta ad un contesto così giocoso come quello del quale è protagonista.

A far andare su tutte le furie la siciliana, dunque, è stata la nomination che ha ricevuto da parte di Andrea, la stessa che ha contribuito a farla finire al televoto di questa settimana con Paola, Antonella e Montovoli. Quello che Clizia e tutti gli altri concorrenti del reality non sanno, però, è che questa nomination non è eliminatoria: ieri sera Alfonso Signorini ha spiegato che l'inquilino meno votato non lascerà il gioco lunedì 24 febbraio, ma sarà il primo candidato al prossimo televoto.