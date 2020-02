Da un paio di giorni a questa parte Pago e Serena Enardu sono sulla bocca di tutti per come si sono comportamenti durante e dopo la decima puntata del Grande Fratello Vip. Quando il cantante ha tirato in ballo l'orientamento sessuale di Licia Nunez e la gelosia che prova nei confronti del suo rapporto con l'influencer, la compagna dell'attrice ha scelto di intervenire per stroncare questo pensiero in un'intervista.

Pago avrebbe offeso Licia al Grande Fratello Vip

Sono passate poche settimane da quando Licia Nunez ha incontrato la fidanzata Barbara Eboli nella Casa del Grande Fratello Vip: gli autori del reality, infatti, hanno accolto la richiesta della concorrente di poter avere un faccia a faccia con la sua dolce metà dopo essere stata messa al corrente del post Instagram col quale l'aveva lasciata.

Oggi, la compagna dell'attrice ha deciso di esporsi nuovamente per difenderla dalle cose poco carine che Pago ha detto sul suo conto. Da un paio di giorni, infatti, in rete impazza un video nel quale il sardo si dice gelosissimo di Serena e del rapporto troppo confidenziale che sta costruendo con Licia.

"Darei un rene per farla uscire. Stai lontana da lei, sono geloso, è omosessuale", dice il cantante alla Enardu subito dopo la diretta di lunedì scorso.

Queste esternazioni hanno fatto storcere il naso a molti, soprattutto se accostate a queste altre: "Alessandro (un amico della coppia, ndr) anche è omosessuale, ma lui è maschio".

Insomma, su Pacifico Settembre si è abbattuta l'ira di quei telespettatori che hanno considerato offensive le sue dichiarazioni sulla Nunez e il suo dichiarato orientamento sessuale.

Barbara Eboli contro Pago per le parole dette al Grande Fratello Vip

Fanpage ha contattato la fidanzata di Licia per chiederle di esprimere un parere sulle affermazioni che Pago ha fatto e che in tantissimi stanno criticando.

Barbara Eboli non è stata tenera con il concorrente del Grande Fratello Vip, sul quale ha detto: "È follia. Non dovrebbe preoccuparsi di Licia, ma di come sta educando suo figlio. C'è differenza tra un omosessuale maschio e femmina?".

La donna ha rincarato la dose quando ha dichiarato: "È ingiustificabile. Le parole di Pago sono una mancanza di rispetto verso una persona fidanzata che non è mai stata maliziosa.

Non si deve permettere".

La compagna della Nunez, infine, ha etichettato il cantante così: "Lui è omofobico, ignorante e maschilista. Io non lo giustifico".

Barbara, infatti, ha trovato fuori luogo l'intervento di Miriana Trevisan a Mattino 5 di qualche giorno fa: la showgirl, infatti, ha difeso l'ex marito dicendo che le parole su Licia erano un gioco tra lui e Serena, una scenata di gelosia di un uomo innamorato e un po' confuso dalla situazione.

Pago e Serena nella bufera al Grande Fratello Vip

Non solo Barbara Eboli ha stigmatizzato il ragionamento un po' discriminatorio di Pago nei confronti di Licia: sono in tanti sui social, infatti, ad aver criticato il discorso che il cantante ha fatto a Serena dopo l'ultima diretta del reality, quella che li ha visti litigare furiosamente.

Sono passati pochi giorni da quando i ritrovati 'piccioncini' si sono scontrati nella Casa del Grande Fratello Vip 4: i consigli che Pedro ha voluto dare a suo fratello (continuare l'avventura nel format col sorriso e la leggerezza che aveva prima dell'ingresso della Enardu come concorrente), sembra non siano serviti quasi a nulla. Il sardo, infatti, alcune ore fa si è scagliato anche contro la produzione del programma, rea a suo parere di aver messo su un siparietto acchiappa ascolti a discapito della sua serenità e di quella della fidanzata.