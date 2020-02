Stasera, sabato 29 febbraio, su Canale 5 tornerà con la sua settima puntata “C'è Posta per te”. Stando alle anticipazioni, come sempre i telespettatori assisteranno a tante storie d'amore, tradimenti, riappacificazioni e soprattutto momenti divertenti. Gli ospiti di stasera, oltre alla star del calcio Higuaín, saranno Pio e Amedeo e il fratello di quest'ultimo, Gabriele Greco, che faranno vivere al pubblico di Canale 5 qualche minuto di spensieratezza. Il duo comico ha infatti invitato in trasmissione Belén Rodríguez e suo marito Stefano De Martino.

Ospiti settima puntata di C'è Posta per Te: da Pio e Amedeo a Higuaín

Questa sera il duo comico Pio e Amedeo, che nella precedente edizione del programma ha già intrattenuto il pubblico di Canale 5 mandando una lettera a Mario Balotelli, avrà a disposizione una delle coppie più discusse del gossip italiano: Stefano e Belén. La coppia lasciatasi dopo pochi anni di matrimonio (nel 2015), durante il 2019 ha nuovamente ritrovato la serenità. I comici pugliesi avranno a disposizione molti argomenti per punzecchiare i coniugi.

Insieme a loro ci sarà Gabriele Greco, fratello minore di Amedeo. Spazio anche ai sentimenti con Gonzalo Higuaín, ex giocatore del Napoli e attuale attaccante della Juventus. Il calciatore verrà coinvolto in una storia che riguarderà una vicenda familiare molto toccante. Ad annunciare che ''il pipita'' sarà ospite d'onore sono stati i social ufficiali del programma. Higuaín non è l'unico giocatore passato nel programma, infatti nelle puntate precedenti si sono visti molti giocatori del calibro di Ciro Immobile e Francesco Totti.

Gli ascolti strabilianti di C'è Posta per te

Il format di Maria De Filippi è diventato uno dei più seguiti del sabato sera. A dimostrarlo sono gli ascolti record che questo programma registra a ogni puntata: la prima, di sabato 11 gennaio, è stata infatti seguita da 5.930.000 telespettatori, con il 30,2% di share. La seconda, in onda sabato 18 gennaio, con ospite Can Yaman, è stata seguita da 5.914.000 spettatori, con uno share del 30.9%.

La terza puntata del 25 gennaio, con Giulia Michelini, ha raccolto davanti alla tv 5.776.000 telespettatori, totalizzando uno share del 30.3%. La quarta, trasmessa dopo la settimana di Sanremo, il 15 febbraio, ha conquistato 5.488.000 spettatori, totalizzando il 29.3% di share. La quinta puntata del 22 febbraio, con ospite Massimo Ranieri, ha totalizzato il 28.51% di share, conquistando 5.271.000 telespettatori. Ottimi ascolti che superano di gran lunga anche i reality di casa Mediaset, come il Grande Fratello Vip di Alfonso Signorini, che totalizza una percentuale media di share che si stabilizza sotto il 22%.