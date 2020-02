Giancarlo Magalli ha teso una mano nei confronti di Adriana Volpe, la sua ex collega de 'I Fatti Vostri'. Nel dettaglio, il conduttore ha rilasciato di recente un'intervista a 'Settimana Ventura', dove ha fatto delle importanti dichiarazioni sull'attuale concorrente del Grande Fratello Vip. L'uomo, infatti, ha dichiarato che un giorno gli piacerebbe fare pace con lei, nonostante le liti, di cui erano stati protagonisti in passato.

Giancarlo Magalli tende la mano verso Adriana Volpe

Adriana Volpe è senz'altro una delle protagoniste di questa quarta scoppiettante edizione del Grande Fratello Vip, che ha visto l'uscita di scena di Clizia Incorvaia e Andrea Montovoli nel corso della puntata di ieri 24 febbraio.

La conduttrice ha dimostrato di possedere una forte personalità, che l'ha portata a veri scontri con gli altri abitanti della casa più spiata d'Italia. Tuttavia, alcune sue dichiarazioni, hanno suscitato un vero polverone sul web.

In dettaglio, lo sfogo della Volpe sul rapporto con Giancarlo Magalli ha suscitato molti pareri discordanti. Oggi, lo storico conduttore di 'Mezzogiorno in Famiglia' ha voluto tendere la mano verso la sua ex collega tramite un'intervista a 'Settimana Ventura', il programma condotto da Simona Ventura su Rai 2.

In questo frangente, Magalli ha riaperto il discorso su Adriana, dove ha dichiarato di aver lavorato con lei otto anni. A tal proposito, ha detto che sono stati molto impegnativi, in quanto non andavano d'accordo.

Il conduttore vuole fare pace con la concorrente del Grande Fratello Vip

Giancarlo Magalli è stato recentemente intervistato da Simona Ventura, dove ha parlato per la prima volta del suo rapporto con la Volpe, attualmente protagonista del Grande Fratello Vip.

In particolare, il conduttore di 'Mezzogiorno in Famiglia' ha detto di essere stato un po' intollerante, in quanto c'erano cose che gli davano abbastanza fastidio. A tal proposito, l'uomo ha riferito che ogni piccolo difetto, prolungato nel tempo, diventa insopportabile. Inoltre, nel corso della chiacchierata a 'Settimana Ventura', Magalli ha espresso la volontà di conciliarsi con la concorrente del Gf Vip, con queste testuali parole: 'Non ce l'ho con lei, spero che un giorno faremo pace'.

Tuttavia, il volto di Rai 2 ha affermato che è stato meglio separare le loro strade per ritrovare la giusta serenità. Chissà se la donna accetterà le scuse e sigli una tregua con il suo ex collega una volta uscita dalla casa di Cinecittà? In attesa di saperlo, si ricorda che la nuova puntata del Reality Show non andrà più in onda venerdì 28 febbraio, a causa dell'arrivo del serale di Amici di Maria De Filippi, ma sarà trasmessa lunedì 2 marzo su Canale 5.