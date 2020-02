Antonella Elia è la concorrente più chiacchierata del Grande Fratello Vip 4: a meno di 24 ore dallo scambio di opinioni piuttosto acceso con Patrick Ray Pugliese, è stata protagonista di un nuovo scontro; questa volta con Licia Nunez. Le due concorrenti del reality-show di Canale 5 sembravano fare una chiacchierata piuttosto tranquilla, ma in poco tempo si è scatenato un vero e proprio putiferio.Dopo lo scontro avvenuto sabato 15 febbraio tra Antonella e Patrick a causa dei piatti da lavare, nella casa più spiata d'Italia si sono create due fazioni.

Alcuni inquilini infatti si sono schierati dalla parte dell'ex inviato di Striscia la Notizia, altri invece hanno appoggiato il pensiero della 57enne torinese. In particolare Clizia Incorvaia e Paola Di Benedetto hanno dato ragione ad Antonella Elia. La prima, per rafforzare le parole della Elia, ha puntualizzato che i cavalli si vedono a fine corsa. La modella vicentina invece è convinta che Patrick abbia sbagliato: "Stavolta ha toppato". Al contrario, Fernanda Lessa ha raccolto lo sfogo di Pugliese: "Antonella è calcolatrice, machiavellica e falsa".

Licia Nunez chiede alla Elia cosa pensa di lei

Domenica 16 febbraio Antonella Elia e Licia Nunez mentre si trovavano in cucina per fare colazione, hanno dato adito ad una chiacchierata confidenziale. La torinese ha espresso il suo totale rammarico per il comportamento mostrato da Adriana Volpe: secondo la Elia, Adriana la starebbe facendo soffrire perché dopo la lite con Patrick, avrebbe ascoltato la versione dei fatti di quest'ultimo.

Antonella Elia questa mattina ha nuovamente bacchettato la presa di posizione della Volpe con Licia Nunez: "Quando parlavi di seguaci ti hanno preso in giro, ma avevi ragione. Me ne sono accorta ieri, durante la discussione con Patrick". A quel punto l'attrice, senza troppi giri di parole, ha chiesto alla torinese cosa pensasse di lei. L'ex ragazza di Non è la Rai allora ha sottolineato che non riesce a vedere gli inquilini fuori dall'ottica del reality: "E' difficile che qui si creino rapporti veri".

Lo scontro tra Antonella e Licia

Dopo le affermazioni di Antonella Elia, Licia Nunez da espresso la sua opinione sulla showgirl torinese. Senza troppi giri di parole l'attrice ha ammesso che non è possibile odiare una persona per tre settimane e poi riconciliarsi, come se non fosse mai accaduto nulla: "Usi dei termini che trovo inutili e fuori luogo". Secondo la Nunez per odiare una persona deve accadere qualcosa di grave, altrimenti è una cosa senza senso.

Siccome in quel momento stava giungendo in cucina Adriana Volpe, la Elia ha pensato che il tono di Licia sia cambiato solo per provocare uno scontro tra le due coinquiline.

A quel punto Antonella ha cercato di spiegare in modo piuttosto accesso alla Nunez, di non dire cose che potrebbro scatenare l'inferno: "Non dire che ho detto che Adriana è un'oca, solo perché sta passando dietro di noi". La showgirl ha proseguito dicendo, che il suo sfogo è nato solo perché voleva che la Volpe avesse preso una presa di posizione sulla vicenda. Poi, Antonella Elia ha tagliato corto: "Vuoi farmi litigare di nuovo con Adriana".

A quel punto Adriana Volpe è intervenuta nella lite tra Antonella Elia e Licizia Nunez, ed ha precisato di non cadere in nessun tranello o provocazione.