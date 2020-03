'Tina Cipollari mi faceva stare in studio più tempo del necessario': con queste parole Maria De Filippi, la famosa conduttrice del programma Uomini e donne e di altre trasmissioni storiche come Amici, si è espressa sulla bionda opinionista.

Le dichiarazioni di Maria De Filippi a Che tempo che fa

Maria De Filippi è stata ospite della trasmissione condotta da Fabio Fazio "Che tempo che fa", andata in onda ieri sera, domenica 1º marzo. La conduttrice, intervistata dal padrone di casa, ha rivelato dettagli e svelato retroscena sulla trasmissione da lei condotta sin dal lontano 1996, Uomini e Donne, popolare dating show il cui scopo è formare nuove coppie.

Presenti, in ogni puntata della trasmissione, gli opinionisti, tra cui Tina Cipollari, il volto più apprezzato del programma per la sua verve e i suoi commenti diretti, spesso rivolti a Gemma Galgani, concorrente del Trono Over, una versione di Uomini e donne rivolta ad un pubblico più adulto.

'A volte prego Tina di non esagerare perché poi altrimenti devo fare diversi tagli': così si è espressa Maria De Filippi nel salotto televisivo di Fazio. La bionda presentatrice ha rivelato che all'opinionista verrebbe spesso abbassato il microfono, poiché con i suoi commenti tende ad allungare i tempi della trasmissione.

Le puntate, infatti, vengono registrate in serie da tre. Ogni puntata ha una durata di 64 minuti. La moglie di Maurizio Costanzo ha aggiunto che il programma non si basa su un copione, lo svolgimento è spontaneo. Spesso occorre effettuare dei tagli a causa di Tina: 'Adesso ho trovato una soluzione per non perdere tanto tempo, dirle Ti abbasso il microfono', ha raccontato la donna a Fabio Fazio.

Tina Cipollari, la storica opinionista di Uomini e donne

La bionda opinionista è entrata a far parte del mondo di Uomini e Donne in qualità di corteggiatrice: in trasmissione ha conosciuto il suo futuro marito, il parrucchiere Chicco Nalli. I due si sono sposati il 12 maggio 2005 e hanno avuto tre figli: Francesco, Mattias e Gianluca. Successivamente la coppia, dopo una lunga storia d'amore, si è separata nel 2018.

La showgirl è nota al pubblico italiano per i suoi battibecchi con un'altra protagonista della trasmissione: la dama della versione Over di Uomini e Donne, Gemma Galgani. Tra le due non scorre buon sangue e le liti sono all'ordine del giorno nel programma pomeridiano condotto da Maria De Filippi. Recentemente Tina è entrata in studio con una mappa dell'Italia, contrassegnata da vari cartellini ad indicare le provenienze dei tanti partner avuti da Gemma Galgani durante gli anni trascorsi a cercare l'amore nel programma. La dama di Torino ha risposto alle accuse di Tina affermando di essere stata solo con tre dei cavalieri da lei nominati.