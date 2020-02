L'Amica Geniale 2 - Storia del Nuovo Cognome continua a tenere gli spettatore incollati al televisore ogni lunedì sera: gli ultimi due episodi della serie - intitolati rispettivamente Il Ritorno e La Fata Blu - tratti dalla famosa quadrilogia della scrittrice Elena Ferrante, andranno in onda lunedì 2 marzo su Rai 1.

Il ritorno

Negli ultimi due episodi della serie de l'Amica Geniale le due protagoniste saranno più divise che mai: infatti, Lenù (Margherita Mazzucco) si trasferirà definitivamente a Pisa, trascurando gli affetti lasciati nel rione.

Alla Normale di Pisa avrà modo di intrattenere una relazione con Franco Mari, studente e ragazzo molto facoltoso: purtroppo, però, la storia non sarà destinata a durare.

Lenù diventerà ben presto una giovane donna elegante, colta e raffinata, in contrasto con l'ambiente in cui è cresciuta, in cui ritornerà per le vacanze di Pasqua, trovando la sua amica Lila (Gaia Girace) molto cambiata. Infatti, Lila partorirà il suo bambino, Rino, e si dedicherà completamente al piccolo, diventando una madre affettuosa e protettiva.

I contrasti con il marito Stefano (Giovanni Amura) non si placheranno, e la donna, per evitare che l'uomo legga i suoi diari, li affiderà a Lenù, scongiurandola di non leggerli. Lenù, tradendo la promessa fatta all'amica, li leggerà e comprenderà molte cose del loro passato nel rione.

La Fata Blu

Lenù, dopo aver trascorso le vacanze di Pasqua nel rione, farà ritorno a Pisa, dove sarà sconvolta per le rivelazioni apprese dal diario di Lila.

Ispirata dalle vicende della sua infanzia e, sopratutto dai diari di Lila, deciderà di incominciare la stesura del suo primo romanzo, e, contemporaneamente, farà la conoscenza di un giovane educato ed elegante, figlio di un famoso professore universitario, Pietro Airota (Matteo Cecchi).

Dopo il conseguimento della laurea con il punteggio massimo, Lenù riceverà in dono da Pietro un anello di fidanzamento, e lei, travolta dall'entusiasmo, gli regalerà il suo primo romanzo.

Per festeggiare il lieto evento, Elena farà ritorno nel rione, dove rivedrà finalmente i suoi familiari e Lila, e si accorgerà di quanto sia cambiata la vita di quest'ultima.

Infatti, la giovane (Gaia Girace) andrà a vivere con Enzo Scanno (Giovanni Buselli), il quale lascerà Carmela (Francesca Pezzella) per lei. I due, inizialmente, non saranno una coppia, e Michele Solara (Alessio Gallo) tenterà nuovamente di avvicinare a sé la donna. Nino Sarratore (Francesco Serpico) non contatterà più Lila e lascerà definitivamente Napoli per andare a vivere a Milano. In seguito incontrerà nuovamente Lenù.

Gli ultimi due episodi della serie de L'Amica Geniale andranno in onda lunedì prossimo, 2 marzo, su Rai 1 alle 21:15.