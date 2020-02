Pacifico Settembre, in arte Pago, torna a far parlare di sé dopo l'eliminazione dal Grande Fratello Vip. Il cantante, infatti, ha fatto alcune dichiarazioni sulla sua storia d'amore con Serena Enardu attraverso le pagine del settimanale 'Chi'. In particolare, l'uomo ha frenato sulle nozze con la fidanzata, visto che ci sono ancora cose da capire e chiarire.

Pago, nuove dichiarazioni dopo l'eliminazione dal Grande Fratello Vip

Pago è stato sicuramente uno dei concorrenti più apprezzati di questa quarta edizione del Grande Fratello Vip, nonostante alcune polemiche che lo hanno visto protagonista.

A quasi due settimane dall'uscita dalla casa di Cinecittà, il cantante ha rilasciato un'intervista esclusiva al settimanale 'Chi', diretto da Alfonso Signorini. Nel dettaglio, Pacifico Settembre ha rivelato alcuni dettagli sul ritorno di fiamma con Serena Enardu. Una decisione, che non è piaciuta per niente al pubblico del Gf Vip, tanto da essere stato eliminato in occasione della sua prima nominations.

A tal proposito, il cantante sardo ha dichiarato che non si aspettava l'entrata dell'ex tronista di Uomini e Donne all'interno della casa più spiata d'Italia.

Nonostante tutto, l'uomo ha detto che rifarebbe tutto il percorso. Infatti, grazie a questa esperienza ha affermato di stare riscoprendo il suo rapporto con Serena. Infine, ha detto di essere felice di trascorrere molto tempo insieme a suo figlio Nicola.

Il cantante frena sulle nozze con Serena Enardu

Il cantante ha rilasciato alcune dichiarazioni, che faranno senz'altro discutere i fans del Grande Fratello Vip.

Pacifico Settembre, infatti, ha detto che la crisi con la Enardu era già iniziata prima della loro partecipazione a Temptations Island Vip. In particolare, la coppia aveva già avuto dei problemi molto prima dell'arrivo delle telecamere. A tal proposito, l'uomo ha spezzato una lancia a favore del Reality Show di Alfonso Signorini, in quanto è tornato a sorridere proprio nella casa di Cinecittà. Inoltre, Pago ha riferito che le nozze con Serena Enardu devono ancora attendere, in quanto ci sono ancora cose da capire e chiarire.

Pacifico Settembre tifa per Paolo Ciavarro e Antonella Elia come vincitori del Gf Vip

Poi ha parlato del rapporto con la sua famiglia, con alcuni parenti che si sono resi protagonisti di un brutto attacco nei confronti dell'ex tronista di Uomini e Donne. Pago, infatti, ha ammesso che ci sono state incomprensioni e momenti difficili, sebbene siano sulla via per ritrovare la giusta serenità. Infine, il cantante ha parlato dei suoi ex compagni di avventura. A tal proposito, ha detto che vorrebbe che il Gf Vip lo vincesse Paolo Ciavarro oppure Antonella Elia. Su quest'ultima, Pacifico Settembre ha dichiarato che è una persona particolare, nonostante abbia un grande cuore.