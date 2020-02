Continua l'appuntamento con "Un posto al sole", la nota soap opera partenopea trasmessa dal lunedì al venerdì su Rai 3 e ambientata nella bellissima Posillipo. Le anticipazioni relative agli episodi che andranno in onda la prima settimana di marzo, vale a dire da lunedì 2 a venerdì 6, sono ricche di colpi di scena che intratterranno i telespettatori e i fan della soap. Fra questi, il confronto tra Marina e Fabrizio, l'obiettivo di Alberto di convincere Clara a non abortire, lo spietato corteggiamento di Leonardo a Serena, la conoscenza inaspettata di Filippo e i complicati lavori di ristrutturazione presso le cantine di Patrizio e Vittorio.

"Un posto al sole" va in onda su Rai 3 dal lunedì al venerdì a partire dalle ore 20:45. Le repliche della soap opera possono essere riviste in streaming su Rai Play nella sezione dedicata.

Marina affronta Fabrizio

L'avvocato Palladini fa di tutto per convincere Clara a non abortire e a tornare a casa con lui. Marina affronta Fabrizio e lo mette alle strette obbligandolo a dire tutta la verità. Intanto, a palazzo Palladini arriva il capocantiere che dirigerà i lavori relativi alla ristrutturazione delle cantine di Patrizio e Vittorio, ma la situazione si rivela da subito particolarmente complicata.

Mentre Serena e Leonardo sono sempre più vicini, lo stato d'animo di Filippo cambia grazie ad una conoscenza che lo rende sereno. La felicità di quest'ultimo viene però immediatamente rovinata da un evento inaspettato. Clara viene messa in guardia da Nunzia sull'inaffidabilità del Palladini. Il vigile Del Bue non sa come assecondare le richieste di alcuni turisti a lui rivoltisi, pertanto chiede aiuto a Tiziano e Michele.

Giovanna continua ad indagare sulla morte di Sebastiano

Serena e Filippo litigano a causa della presenza di Leonardo nella vita della ragazza. Niko vuole comprare la macchina di Alberto, ma ha il dissenso di tutti. Intanto, Raffaele convince mastro Peppe a non dar retta alle richieste del Palladini e di occuparsi esclusivamente dei lavori che riguardano la ristrutturazione delle cantine. Venendo a galla nuovi elementi sul decesso di Sebastiano, Giovanna porta avanti le indagini.

Mastro Peppe ignora le raccomandazioni di Raffaele ed è sempre più in disaccordo con gli inquilini di palazzo Palladini. Dopo aver ricevuto una mail dal marito, Serena capisce che le loro strade si stanno ormai dividendo. Niko, deciso più che mai ad acquistare l'automobile di Alberto, fa una trattativa serrata con quest'ultimo. Marina è preoccupata per l'aggravarsi dei guai giudiziari di Fabrizio e Roberto le sta accanto. Grazie anche alla complicità del cognato, Niko riesce a tenere ancora sulle spine il Palladini riguardo l'acquisto della macchina.