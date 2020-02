Il Paradiso delle Signore 4 su Rai 1 assicura grandi novità nel corso delle prossime puntate. Angela non riuscirà più a tenere per sé il segreto che la sta facendo soffrire da tempo e troverà nelle sue colleghe delle valide confidenti. Riccardo vorrà fare qualcosa di davvero speciale per la giovane, che resterà senza fiato. Intanto, Silvia e Luciano continueranno con grande sforzo la loro vita di sempre, con la speranza che Federico non scopra la verità, ora che sembra aver trovato un minimo di equilibrio nella sua vita.

Villa Guarnieri sarà teatro di un triangolo amoroso che non mancherà di regalare retroscena inaspettati. Achille, con il suo fascino da uomo maturo e sicuro di sé, riuscirà a sedurre Adelaide sotto gli occhi di Umberto. Il banchiere fremerà e brucerà di gelosia, ma sembra che la contessa abbia deciso di voltare definitivamente pagina. Nuova storia d'amore in arrivo?

Il Paradiso delle Signore 4: un ragionevole dubbio

Marcello e Roberta cominceranno a capire che Angela nasconde qualcosa. Il suo comportamento è troppo strano e la giovane è spesso triste ed immersa nei suoi pensieri.

Che cosa ci sarà di così oscuro nel suo passato? Intanto, Salvatore non ne potrà più di vedere Gabriella e Cosimo così vicini. La situazione si farà sempre più complicata e non sarà facile da gestire. Nelle prossime puntate de Il Paradiso delle Signore 4, Marta si confiderà con Riccardo in merito ad Achille. Chi è davvero e cosa vuole dalla loro famiglia? Il fatto poi che il Ravasi stia usando i fondi delle Brancia non è certo un punto a suo favore.

Un nuovo arrivo

Nelle nuove trame de Il Paradiso delle Signore 4, Angela farà vedere a Riccardo le foto di suo figlio. Ebbene sì, la giovane è madre, sebbene il piccolo sia stato adottato e non abbia potuto vederlo. Nel mentre, arriverà al Grande Magazzino Ivan Balzano, una personalità importante del corpo militare. Vittorio e Federico faranno del loro meglio per accogliere l'uomo come si deve. Le Veneri, per l'occasione, indosseranno un foulard con il simbolo delle frecce tricolori.

Intrecci amorosi e gelosie al Paradiso delle Signore 4

Non sarà facile per Umberto vedere quanta complicità ci sia tra il Ravasi e la contessa. Il Guarnieri capirà di essere stato messo all'angolo e non saprà più come muoversi. Rocco invece sarà al settimo cielo, visto che Marina accetterà di andare con lui al cinema. Come reagirà Irene quando lo verrà a sapere? Angela riceverà notizie su Matteo, suo figlio. Il bimbo sta bene ma è stato adottato. Riccardo, per aiutarla, penserà a come farle incontrare il bimbo. Nella puntata de Il Paradiso delle Signore 4 in onda su Rai 1 mercoledì 4 marzo 2020 infine, Achille riuscirà a sedurre Adelaide, rompendo nuovamente ogni equilibrio.