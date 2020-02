Un concorrente non ha ancora dimenticato ciò che è successo nella casa del Grande Fratello Vip 4 nel corso della decima puntata. Parliamo di Pago, che oltre a generare non poche critiche per aver invitato la fidanzata Serena Enardu a prendere le distanze da Licia Nunez a causa della gelosia, non riesce a darsi pace per altre questioni sempre legate alla sua compagna. L’artista martedì 11 febbraio 2020 ha avuto modo di sfogarsi con Paolo Ciavarro, proprio sulla vicenda accaduta la sera precedente in diretta televisiva su Canale 5.

In particolare il 48enne si è mostrato ancora deluso per il ‘mi piace’ che l’influencer sarda ha messo all’ex tentatore Alessandro Graziani su Instagram, affermando: "Questa è una tortura che non voglio più".

GF Vip: Pago si sfoga con Paolo dopo il 'like' di Serena ad Alessandro Graziani

Dopo quanto accaduto nel decimo appuntamento serale del reality condotto da Alfonso Signorini, gli animi nella casa di Cinecittà non sono ancora sereni. Pago ha dimostrato per l’ennesima volta di non aver approvato per niente il ‘like’ che Serena ha regalato all’ex tentatore Alessandro Graziani su Instagram prima di partecipare al Grande Fratello Vip.

Durante una conversazione con Paolo Ciavarro, il cantante sardo è tornato a parlare dell’apprezzamento che la Enardu ha fatto proprio al single che ha provocato la loro rottura a Temptation Island Vip. Il 48enne si è sfogato pronunciando queste seguenti parole: "Non doveva farlo, lei manca di questa sensibilità e non è la prima volta che si comporta così, non gliene frega niente".

Il figlio di Eleonora Giorgi ha dato ragione al suo compagno d’avventura, dicendogli che se l’ex tronista vuole ricostruire la fiducia non può commettere questi sbagli.

Pacifico ha replicato in una maniera abbastanza dura, dicendo che se la sua fidanzata non cambierà non andrà più avanti poiché si tratterebbe di un tornare indietro. Paolo inoltre ha fatto presente al cantante sardo che secondo lui sarebbe stato meglio se con Serena avesse avuto un chiarimento fuori dalla trasmissione. A questo punto l’ex marito di Miriana Trevisan si è mostrato positivo sul suo ritorno di fiamma con la Enardu affermando: "Sì, ma ora andiamo avanti, siamo riuscita a riprenderci, ora è una tortura che non voglio vivere più.

Lei è qui per farmi vivere qualcosa di nuovo, non qualcosa del passato. Quella dei like è roba vecchia". Nel contempo l’ex volto di Uomini e Donne ha fatto capire di essere pessimista a differenza di Pago, visto che dopo aver cercato di trovare delle ulteriori spiegazioni su quanto accaduto in puntata ha concluso dicendo: "Non ce la faremo".

Pacifico nel mirino del web per aver invitato la Enardu a stare distante da Licia

Purtroppo in queste ore Pago è finito nel mirino del web per aver pronunciato nella giornata di ieri una frase riferita ad una concorrente, frase che non è stata per niente gradita dai fan del Grande Fratello Vip.

Il cantante sardo mentre si trovava in giardino con Serena con l’intento di chiarire, le ha fatto sapere di essere geloso della vicinanza che c’è tra lei e Licia. Il 48enne ha sottolineato alla propria amata che non dovrebbe legarsi troppo alla Nunez, poiché avendo un debole per le donne potrebbe provarci con lei. L’avvertimento di Pacifico è stato criticato da parecchi utenti, che non hanno perso tempo ad esprimere la loro contrarietà. Le parole che hanno scatenato un putiferio sui social sono le seguenti: "Sono geloso di Licia. Ricordati che è pugliese, sono geloso perché è omosessuale".