La soap opera di Aurora Guerra basata sulle vicende degli abitanti di Puente Viejo va in onda ogni giorno, escluso il sabato, su Canale 5 alle ore 16:30 circa. Particolarmente degna di nota è la trama della puntata de Il Segreto che andrà in onda domenica 16 febbraio. Stando a quanto trapelato dalle anticipazioni pubblicate dal sito Fanpage, infatti, pare che Maria si troverà a un passo da scoprire tutta la verità sulla sua infermiera. Dori, infatti, nasconde un segreto molto pesante sul suo passato, che sta per venire allo scoperto.

Dopo aver appreso la verità sul legame sentimentale che lega Fernando alla Vilches, la Castaneda incomincerà a temere per la sua incolumità. A tale scopo farà di tutto per incastrare Dori e costringerla a confessare tutto quello che nasconde.

Anticipazioni 16 febbraio: Maria scopre che Dori e Fernando stanno insieme

Maria Castaneda continuerà ad essere una prigioniera inconsapevole di Fernando. La donna, stando a quanto trapelato dalla trama dell'episodio di domenica 16 febbraio, incomincerà a temere di essere in pericolo.

Se fino a quel momento si era fidata ciecamente del Mesia, quando apprenderà che tra Dori e Fernando c'è un legame sentimentale, cambierà idea. La fanciulla, infatti, si troverà ad ascoltare per caso una conversazione privata tra il Mesia e la donna che si sta prendendo cura di lei. I due, nel corso del dibattito, confesseranno i loro sentimenti e Dori esternerà anche la sua estrema fedeltà all'uomo di cui è innamorata.

La Castaneda somministra un farmaco alla Vilches

Il fatto che i due siano amanti, dunque, farà accendere una lampadina nella mente della povera inferma. Per tale ragione, nella puntata in questione vedremo che la giovane studierà uno stratagemma per sbugiardare la sua infermiera. Nel caso specifico, la donna scoprirà l'esistenza di un farmaco grazie al quale la Vilches cadrà in uno stato di semi incoscienza.

Questo, quindi, permetterà alla Castaneda di fare alla sua interlocutrice tutte le domande più scabrose relative al suo passato. Sarà proprio attraverso questa trappola che Maria apprenderà la verità su Clara.

Il terribile segreto dell'infermiera di Maria

Quest'ultima era la moglie dell'uomo di cui era innamorata l'infermiera. La Vilches tempo fa lavorava all'interno di un sanatorio per bambini. Con il tempo, però, si innamorò del proprietario, che tuttavia era sposato con Clara e aveva anche dei figli. Colta da un raptus di gelosia, Dori commise un gesto inconsulto che portò la moglie dell'uomo in questione e i suoi figli a perdere la vita.

Come reagirà la Castaneda dinanzi queste devastanti scoperte?