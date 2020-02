Momenti molto emozionati nelle puntate spagnole di Una vita. Le anticipazioni provenienti dal paese iberico, rivelano che Lolita metterà al mondo il piccolo Ramon con l'aiuto di Jacinto. Nel frattempo Felipe, pur non essendo del tutto convinto, convolerà a nozze con Genoveva mentre Marcia, una volta scoperto l'inganno messo in atto ai suoi danni dalla dark lady, correrà a perdifiato per cercare di impedire le nozze tra l'Alvarez Hermoso e la vedova de Bryce. Purtroppo non farà in tempo ed entrerà in chiesa proprio nell'istante in cui il prete dichiarerà i due marito e moglie.

Poco dopo aver ascoltate queste parole, la giovane perderà i sensi. Ovviamente, tutti i presenti saranno stupiti di fronte all'avvenimento appena accaduto proprio sotto i loro occhi e non sapranno che cosa fare.

Una vita, spoiler Spagna: Lolita diventa mamma

Gli spoiler spagnoli di Una vita rivelano che Lolita, dopo diversi falsi allarmi che le avevano fatto credere di essere sul punto di partorire, metterà finalmente al mondo il suo bambino. L'ex cameriera avrebbe dovuto essere la testimone di nozze di Felipe e Genoveva, ma proprio la mattina del matrimonio avrà le contrazioni e così rimarrà in casa.

Tutti cercheranno di convincerla ad andare in ospedale, ma lei non vorrà saperne, in quanto avverte troppo dolore per potersi alzare dal letto. A quel punto, Antoñito andrà a chiamare Jacinto, il cugino di Casilda che è l'unico a poter dare una mano a Lolita. Il giovane si renderà subito disponibile ed aiuterà la Casado a far nascere suo figlio. Jacinto tranquillizzerà Lolita la quale, dopo alcune spinte, darà alla luce il piccolo Moncho e potrà abbracciarlo.

La felicità e l'emozione per l'arrivo del nuovo membro della famiglia Palacios investirà tutti, in modo particolare Antoñito che sembrerà addirittura spaventato dal fatto di essere diventato padre e, almeno al principio, non vorrà prendere il piccolino tra le braccia nel timore di fargli del male. Successivamente, però, si farà coraggio e terrà il figlioletto tra le braccia, accogliendolo con immensa gioia.

La stessa gioia che proverà suo padre Ramon e la sua matrigna Carmen per essere diventati nonni.

Una vita, Spagna: Marcia cerca di impedire le nozze di Felipe e Genova

Le anticipazioni spagnole di Una vita ci raccontano che Felipe e Genoveva entreranno in chiesa per sposarsi proprio negli stessi istanti in cui Lolita metterà al mondo suo figlio. Nel frattempo Marcia, dopo aver parlato con Andrade ed aver scoperto che dietro al fallimento delle sue nozze con l'avvocato Alvarez Hermoso c'è proprio Genoveva, cercherà di impedire il matrimonio che si sta celebrando. La ragazza, grazie all'intervento del falso Santiago, si procurerà un cavallo con il quale cercherà di raggiungere Acacias.

Ad un certo punto, deciderà di proseguire a piedi e prenderà una scorciatoia al fine di arrivare il prima possibile nel quartiere. Intanto, il prete che sta officiando la messa nuziale chiederà prima a Genoveva se vuole prendere Felipe come suo legittimo sposo ricevendo subito la risposta affermativa. Poi, chiederà la stessa cosa all'Alvarez Hermoso, il quale avrà un lunghissimo attimo di indecisione prima di rispondere di sì. Poco dopo, Marcia entrerà in chiesa, ma non potrà fare nulla per impedire le nozze, in quanto giungerà proprio nell'istante in cui il sacerdote consacrerà l'unione tra Felipe e Genoveva dichiarandoli marito e moglie.

A sentire quelle parole, la giovane domestica perderà i sensi e si accascerà sul pavimento. Cosa accadrà? Non ci resta che attendere le prossime anticipazioni Una vita provenienti dal paese iberico.