Negli episodi in onda dal 3 al 7 febbraio de Il Paradiso delle Signore 4 vedremo vari personaggi della soap affrontare situazioni dolorose e spiacevoli. Fortunatamente ci saranno anche eventi molto positivi nella vita dei protagonisti soprattutto per quanto riguarda Marta e Vittorio. Conti, triste e amareggiato per gli ultimi avvenimenti sia familiari che lavorativi, tornerà ad avere fiducia nel futuro. Ora andiamo a vedere nel dettaglio cosa accadrà nei prossimi episodi.

Negli episodi in onda dal 3 al 7 febbraio Roberta si scoprirà gelosa di Marcello

Dall'episodio 71 all'episodio 75 de Il Paradiso delle Signore 4 vedremo Marcello sempre più vicino alla starlette Lorena e tra i due ci sarà un bacio. Il fratello di Angela riuscirà a distrarsi dall'amore impossibile nei confronti di Roberta e deciderà di coinvolgere la sua nuova fiamma nell'organizzazione di una serata alla caffetteria dove i clienti avranno la possibilità di guardare in tv il festival di Sanremo. Salvatore e Barbieri dovranno prima rimediare un televisore ad un prezzo economico da poter portare nella loro attività commerciale.

Roberta se da una parte cercherà di spronare Federico come scrittore dall'altra non riuscirà a non pensare a Marcello. La disabilità del fidanzato e l'operazione di quest'ultimo le avevano fatto accantonare i sentimenti nei confronti del fratello di Angela ma vedendo il feeling tra Lorena e Marcello, il futuro ingegnere non riuscirà a non esserne gelosa.

Ludovica Brancia si trasferirà a villa Guarnieri

La relazione tra Riccardo e Ludovica sembra diventare sempre più seria e per questa ragione la giovane Brancia si trasferirà a villa Guarnieri. Umberto chiederà scusa alla fidanzata del figlio, il quale rimarrà colpito dal gesto del padre. Se da una parte il commendatore riceve comprensione da parte del figlio dall'altra Adelaide non lo vuole ascoltare: la contessa infatti mantiene le distanze dal cognato e sembra non disprezzare le attenzioni di Achille Ravasi.

Un'altra famiglia della soap che potrebbe vedere sconvolto il suo equilibrio precario è quella dei Cattaneo. Silvia è molto preoccupata per il figlio ma non sono solo le condizioni di salute di Federico a preoccuparla: la donna rivela a Don Saverio un segreto che potrebbe sconvolgere completamente la sua famiglia.

Nei prossimi episodi de Il Paradiso delle Signore 4 Marta sospetta di essere nuovamente incinta

Dopo i 'guai' combinati da Cosimo sembra che Il Paradiso delle Signore si stia riprendendo bene. Come abbiamo visto negli ultimi episodi il grande magazzino è stato scelto come set da un regista e le attrici indosseranno gli abiti del Paradiso.

Inoltre Vittorio, nell'intento di aiutare Salvatore e Marcello con la caffetteria, avrà un'idea che andrà a vantaggio non solo del fratello di Angela e del suo socio ma che sarà vantaggiosa anche per la sua attività.

Inoltre le buone notizie per il Conti non sono finite dato che Marta gli confesserà di sospettare di essere nuovamente incinta. Sarà davvero così? Lo scopriremo negli episodi successivi.