Una vicenda mai verificatasi in 70 anni del Festival di Sanremo. Morgan ha modificato il testo della canzone "Sincero" e, rivolgendosi probabilmente al suo socio Bugo, ha intonato: "Ringrazia il cielo che sei su questo palco". A questo punto, probabilmente sentitosi attaccato, il cantautore piemontese ha abbandonato il palco nel bel mezzo dell'esibizione, con l'orchestra che ha smesso di suonare pochi istanti dopo.

Ovviamente ci sono stati attimi di confusione, con Fiorello che ha provato a stemperare la tensione dicendo ironicamente: "Molliamo tutto anche noi, decidiamo chi vince stasera e chiudiamola qui".

Al termine della quarta serata, dopo le performance di tutti i cantanti, il conduttore e direttore artistico Amadeus ha annunciato che Bugo e Morgan sono stati squalificati per defezione.

Su Twitter, molti telespettatori si sono chiesti cosa possa essere accaduto tra Bugo e Morgan per arrivare a quest'inattesa conclusione della loro partecipazione al 70° Festival di Sanremo.

Bugo e Morgan a Sanremo, gli utenti di Twitter ipotizzano: 'Avevano litigato'

La quarta serata del 70° Festival di Sanremo passerà certamente alla storia per la repentina fuga dal palco da parte di Bugo dopo le presunte critiche di Morgan.

Un utente di Twitter, dopo aver assistito alla scena, ha scritto: "Qualcuno dietro le quinte che fa una diretta su IG di cosa sta succedendo tra Bugo e Morgan".

"Sicuro avevano già litigato... da subito si capiva che qualcosa non andasse per il verso giusto: i fogli in mano, Bugo che scende in ritardo, ecc", ha commentato qualcun altro, ipotizzando che probabilmente i rapporti tra i due cantanti già fossero ormai ai minimi termini.

Un altro telespettatore ha attaccato duramente Morgan, considerando il suo atteggiamento irrispettoso nei confronti del collega: "Morgan ha qualche cosa che non gli funziona nel cervello! Ha fatto bene Bugo!". Infine, c'è anche chi ha pensato che possa essere stato un escamotage pianificato dai due cantautori: "Alla fine, Bugo e Morgan non avevano alcuna voglia di cantare e si sono inventati 'sto teatrino per svignarsela e andare a farse 'di spaghi' in trattoria".

A questo punto ci si chiede quale sia la verità, e non è escluso che nelle prossime ore possa essere fatta chiarezza sull'intera vicenda.

Festival di Sanremo, classifica della quarta serata: Diodato in testa

Dopo la squalifica di Bugo e Morgan, Amadeus ha annunciato la classifica della quarta serata in base ai voti provenienti dalla sala stampa. In prima posizione si è piazzato Diodato con "Fai rumore", seguito da Francesco Gabbani con "Viceversa" e dai Pinguini Tattici Nucleari con "Ringo Starr".

Ai piedi del podio troviamo Le Vibrazioni con "Dov'è", quindi Piero Pelù con "Gigante", Tosca con "Ho amato tutto", Rancore con "Eden", Elodie con "Andromeda", Achille Lauro con "Me ne frego" e Irene Grandi con "Finalmente io".

Fuori dalla top-ten, si sono piazzati rispettivamente: Anastasio con "Rosso di rabbia", Raphael Gualazzi con "Carioca", Paolo Jannacci con "Voglio parlarti adesso", Rita Pavone con "Niente (Resilienza 74)", Levante con "Tikibombom", Marco Masini con "Il confronto", Junior Cally con "No grazie", Elettra Lamborghini con "Musica", Giordana Angi con "Come mia madre", Michele Zarrillo con "Nell'estasi o nel fango", Enrico Nigiotti con "Baciami adesso", Riki con "Lo sappiamo entrambi" e infine Alberto Urso con "Il sole ad est".