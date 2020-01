Arrivano le nuove anticipazioni settimanali della soap opera italiana "Il Paradiso delle signore", interpretata fra gli altri da Roberto Farnesi (Umberto Guarneri), Alessandro Tersigni (Vittorio Conti) e Vanessa Gravina (Adelaide di Sant'Erasmo). Le trame di cui ci occuperemo fanno riferimento alle puntate che andranno in onda dal 27 al 31 gennaio, tutti i giorni su Rai 1 a partire dalle 15.40. Le vicende di questa settimana saranno principalmente incentrate sulle condizioni di salute di Federico dopo l'operazione, sul triangolo formato da Riccardo, Ludovica e Angela e sull'arrivo al Paradiso della troupe incaricata di fare le foto per il fotoromanzo.

Flavia va via da Milano

Le anticipazioni de "Il paradiso delle signore" ci segnalano che Roberta si recherà dalle sue amiche e gli confiderà tutta la sua sofferenza per la terribile situazione di Federico. Quest'ultimo, nel frattempo, farà così tanta difficoltà ad accettare la sua invalidità da decidere di lasciare libera la sua fidanzata di rifarsi una vita altrove. Flavia deciderà di andare via da Milano, lasciando la procura dei beni di Ludovica ad Achille Ravasi. Vittorio licenzierà Cosimo, per poi revocare la sua decisione dopo aver saputo da Gabriella che l'uomo ha commesso delle disattenzioni a causa del grave problema di sua madre, Delfina.

Riccardo e Ludovica si arrabbieranno con Umberto, quando quest'ultimo chiederà al figlio di convincere la ragazza ad investire i suoi soldi in un nuovo affare. Luciano riferirà a Silvia che Federico ha deciso di lasciare Roberta, mentre Vittorio annuncerà alle Veneri che una di loro sarà la protagonista del fotoromanzo dedicato al Paradiso.

Ludovica fa una scenata di gelosia a Riccardo

Il dottor Faraone rivelerà a Silvia una dolorosa verità sulle condizioni di salute di suo figlio.

Nel frattempo, Roberta invierà una lettera a Federico per chiedergli di darle un'altra possibilità, ma il giovane sarà irremovibile nella sua decisione di rimanere solo. Gabriella chiederà a Clelia di assumere Angela come una delle nuove Veneri del Paradiso, mentre Ravasi si arrabbierà con Ludovica quando quest'ultima chiederà aiuto a Riccardo per gestire il suo patrimonio.

Angela si preparerà al suo primo giorno di prova come Venere del Paradiso, mentre Agnese sarà costretta a ritornare a casa a causa di una brutta influenza che la sorprenderà all'improvviso.

Arriverà al Paradiso la troupe incaricata di girare il fotoromanzo e si installerà nell'ufficio di Vittorio. Venuto a sapere dell'influenza di Agnese, Armando si offrirà di curarla dimostrandole tutto quello che prova per lei. Il dottor Faraone comunicherà a Federico che molto presto potrà essere dimesso e fare ritorno a casa. Ludovica infine farà una scenata di gelosia a Riccardo quando verrà a sapere che Angela sta per diventare una delle Veneri.