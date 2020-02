Arrivano dalla Spagna le nuove anticipazioni di "Una vita", una delle soap opera spagnole più seguite in Italia. Gli spoiler che ci giungono dalla Spagna rivelano che nelle prossime puntate Lolita si preoccuperà moltissimo del rapporto morboso e dannoso che Celia Alvarez Hermoso instaurerà con Milagros. Tale attaccamento, infatti, spingerà la Casado ad allontanare il più possibile la neonata dalla moglie di Felipe.

Celia si attacca morbosamente a Milagros

Le anticipazioni spagnole di "Una vita" ci segnalano che un periodo di forte tensione interesserà il rapporto fra Celia e Lolita.

Il tutto avrà inizio quando Ramon si renderà conto di non essere in grado di prendersi cura di sua figlia, perché sopraffatto dal dolore per la perdita di Trini. A quel punto, l'uomo deciderà con successo di chiedere alla nuora, Lolita, di occuparsi della piccola Milagros. Nel frattempo, Celia ignorerà le disposizioni di Ramon e deciderà di trascorrere molto tempo a casa Palacios per prendersi cura di Milagros di cui è la madrina. Tale devozione, però, si trasformerà molto presto nella presunzione di poter controllare ogni attimo della vita della neonata.

Questo comportamento porterà Celia ad arrabbiarsi moltissimo quando Fabiana chiederà a Lolita di assumere una donna del posto che possa fare da balia a Milagros, Fulgencia. A quel punto, la moglie di Felipe si opporrà all'arrivo della donna dai Palacios, ricordando alle sue amiche che Fulgencia è la stessa tata che tempo prima non era riuscita a salvare la vita di suo figlio.

Celia attacca Lolita

Dopo essere stata testimone di una misteriosa scena, Fulgencia svanirà nel nulla senza lasciare nessuna traccia di sé.

L'uscita di scena della tata però non placherà la furia incontrollata di Celia che, pur di non allontanarsi da Milagros, si scaglierà anche contro Lolita. Quest'ultima, infatti, cercherà in tutti i modi di impedire che la Alvarez Hermoso trascorra troppo tempo in compagnia della bambina. Della sua stessa opinione sarà anche Fabiana, mentre Ramon cercherà di reagire alla morte di Trini provando a togliersi la vita.

Il gesto estremo del Palacios non colpirà più di tanto Celia, che confiderà a Felipe di essere molto infastidita del rapporto speciale che si è venuto a creare fra Lolita e Milagros. Sarà proprio la gelosia crescente di Celia a spingerla a compiere un gesto folle e inaspettato.

In una giornata come le altre, Celia si recherà dai Palacios e si renderà conto che Lolita è uscita a fare una passeggiata con Milagros senza attendere il suo arrivo. La disattenzione della Casado farà andare su tutte le furie la Alvarez Hermoso, che in preda alla rabbia si scaglierà come una furia contro l'amica. La situazione peggiorerà ancora di più quando Lolita assumerà una nuova tata per la piccola senza chiedere il permesso a Celia, facendo capire a quest'ultima di essere l'unica matriarca dei Palacios.