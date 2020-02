Il Paradiso delle Signore 4 continua ad appassionare il pubblico di Rai 1. Le anticipazioni della soap opera raccontano la difficile situazione di Federico, ancora costretto su una sedia a rotelle dopo il vano intervento che avrebbe dovuto ridargli l'uso delle gambe. Il ragazzo però sembra voler finalmente reagire, tornando a far parte del grande magazzino. Silvia e Luciano, nonostante la grave crisi matrimoniale che stanno attraversando, gli staranno vicino. Per il bene del figlio, preferiranno non comunicargli la verità sulla sua reale paternità.

Continua a tenere alta l'attenzione anche il triangolo amoroso tra Lorena, Rocco e Marina. La Cipriani non ha alcuna intenzione di lasciar perdere Rocco e userà ogni mezzo a sua disposizione per mettere in cattiva luce Marina. Nel frattempo, cresce il malcontento nella fabbrica di Cosimo. Una minaccia di sciopero rischia di mandare all'aria la realizzazione dei preziosi capi d'abbigliamento che dovranno arrivare al Paradiso delle Signore. Chi salverà la situazione? Di seguito, le anticipazioni relative alla puntata in onda mercoledì 19 febbraio 2020.

Il Paradiso delle Signore anticipazioni: il cuore di Celia palpita d'amore

Nella puntata della soap opera in onda su Rai 1 il 19 febbraio, vedremo grande agitazione all'Atelier. La minaccia di sciopero alla fabbrica Palmieri sembra essere davvero reale. Se gli operai decidessero di incrociare le braccia, sarebbe un grande problema recuperare gli introiti guadagnati dalla vendita dei capi d'abbigliamento.

Occorre dunque prendere una decisione repentina.

Nel frattempo, come svelano le anticipazioni de Il Paradiso delle Signore 4, Clelia farà chiarezza sui suoi sentimenti e proverà a seguire il suo cuore. La capo commessa è pronta a lasciarsi andare con Ennio Palazzi e dimenticare così Luciano che, dal canto suo, è scivolato nella disperazione dopo aver scoperto di non essere il padre biologico di Federico.

Clelia accetterà così la proposta di Ennio di passare una piacevole serata al cinema con Carletto.

Il piano di Irene

Nella puntata di mercoledì 19 febbraio de Il Paradiso delle Signore inoltre, Rocco farà in modo che Irene e Marina vengano coinvolte nella nuova storia del fotoromanzo di Brivio. Irene, vedendo l'avvicinamento tra il ragazzo al quale è interessata e Marina, perderà le staffe e penserà bene di intromettersi nuovamente nel loro rapporto. però, non si arrenderà e deciderà di mette in atto una nuova mossa per tornare all’attacco. La giovane si recherà da Rocco con la scusa di ripassare le scene del fotoromanzo e, prendendolo alla sprovvista, lo bacia.

Infine, nella puntata del Paradiso delle Signore 4 in onda domani, Marta proverà a risolvere la delicata situazione legata allo sciopero. La Venere dovrà far fronte alle sue responsabilità, visto che è la responsabile temporanea del magazzino in sostituzione di Vittorio, partito per l'Expo. Riuscirà a trovare una soluzione?