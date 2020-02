Elisa De Panicis è al centro di una feroce polemica sui social. Tutto è partito a causa del contagio di Coronavirus che sta colpendo in queste ore il Nord Italia, causando 12 morti e oltre 380 contagiati. Nonostante questo, però, c'è chi sui social minimizza tutta la vicenda in una semplice guerra tra nord e sud, come fatto da Elisa De Panicis, ex concorrente del Grande Fratello VIP. La ragazza, che su Instagram è seguita da un milione di follower, ha infatti dichiarato nelle sue storie che grazie al virus "finalmente il Sud ha battuto il Nord".

'Odiamo quelli del Nord e non possono scendere: è la cosa più bella del coronavirus'

Nelle storie al centro delle polemiche Elisa si trova su un lettino dei messaggi e decide di dire la sua opinione sul coronavirus. Dalle sue dichiarazioni emerge, però, che la ragazza non ha ben chiari i veri problemi di questa epidemia: "Con il coronavirus il sud ha finalmente battuto il nord. Ciò perché noi odiamo quelli del nord e loro ora non possono scendere. Per una volta i cittadini della Lombardia e del Veneto hanno bisogno di scendere giù al sud ma non possono farlo.

Questa per me è la cosa più bella del coronavirus. Finalmente!". Il tutto accompagnato da grandi risate, che non fanno altro che aggravare le sue dichiarazioni. La De Panicis ha poi rimosso il filmato dalle sue storie. Peccato però che oramai le sue parole avessero già fatto il giro dei social, scatenando molte reazioni contrarie.

Karina Cascella: 'L'ignoranza delle persone dovrebbe rimanere dentro le loro case'

Tra le risposte alle dichiarazioni della De Panicis vi è quella di Karina Cascella, spesso opinionista nei programmi condotti da Barbara D'Urso. La donna ha infatti affermato che l'ignoranza delle persone non dovrebbe essere esposta in pubblico: "Penso che alcune persone non dovrebbero avere la possibilità di potersi rivolgere a un grande numero di persone.

Ciò perché la loro ignoranza dovrebbe rimanere confinata all'interno delle loro abitazioni". Moltissimi, intanto, i commenti su Twitter che si scagliano contro la De Panicis: "Devo dire che in piena emergenza sanitaria, con i cittadini terrorizzati e le città in quarantena era necessaria Elisa De Panicis, della sua ignoranza e della sua stupida rivincita contro il nord. L'Italia è una", scrive ad esempio Anna. Un'altra utente si è invece chiesta come facciano le persone a continuare a seguirla: "Dopo le cose che hai detto sul coronavirus non so come faccia la gente a seguirti ancora. Sono napoletana e ti dico che sei stata proprio fuori luogo.

Da questa situazione legata al virus dobbiamo uscirne tutti insieme ed è necessario aiutarci tra noi".