Gli spoiler della famosa telenovela Una vita (Acacias 38) riservano diverse sorprese per i telespettatori affezionati. Nelle puntate che andranno in onda da lunedì 2 a venerdì 6 marzo su Canale 5, Telmo, interpretato dall'attore Daniel Tatay, deciderà di far luce sull'assassinio di Padre Guillermo. Nel frattempo Ursula Dicenta rischierà di essere condannata definitivamente per l'omicidio del parroco, ma avrà la speranza di trovare un testimone utile a scagionarla. Successivamente accadrà una terribile vicenda: Trini avrà un brutto malore e purtroppo perderà la vita.

Di seguito i dettagli delle anticipazioni di Una Vita.

Una Vita: Telmo indaga sull'omicidio di Padre Guillermo

Nelle puntate di Una Vita che verranno trasmesse dal 2 al 6 marzo, Telmo vorrà indagare riguardo l'omicidio di Padre Guillermo e sarà ormai convinto che ad uccidere l'uomo non sia stata Ursula. Quest'ultima rivelerà a Telmo che potrebbe esistere un testimone valido, così il parroco si metterà subito a cercarlo. Successivamente Telmo scoprirà che Espineira ha fatto eliminare il testimone, così avrà uno scontro con l'uomo.

Frattanto un sicario aggredirà Agustina con un coltello. Ursula scoprirà della scomparsa del mendicante e sarà assai turbata, poiché l'uomo era l'unico testimone dell'omicidio di Padre Guillermo, pertanto la donna perderà la speranza di essere scagionata. Più tardi Agustina rivelerà a Fabiana di aver visto anche lei l'assassino di Guillermo.

Trini si sente male

Trini, dopo aver dato alla luce una bambina con un parto cesareo, si allontanerà sempre di più da Celia.

Poco dopo la donna avrà improvvisamente una brutta crisi e si sentirà male. Successivamente Ramon ritornerà a casa e troverà Trini in gravi condizioni, purtroppo per la donna non ci sarà nulla da fare. In seguito gli abitanti del paese verranno a sapere dell'inaspettata morte di Trini, la terribile notizia renderà tutti notevolmente angosciati e tristi. Nel frattempo Celia penserà di badare a Milagros, ma dovrà attendere la risposta di Ramon, poiché non sarà sicura che l'uomo sia d'accordo con la sua decisione.

Infine, Ursula rischierà di essere giustiziata per l'omicidio di Padre Guillermo. Pertanto Lucia e Telmo, con l'aiuto del commissario Mendez, organizzeranno un piano per ottenere delle informazioni da Agustina, utili a scagionare la donna.

Una Vita in streaming online

Alcuni degli episodi di Una Vita già trasmessi in televisione si possono rivedere sull'apposito sito MediasetPlay.it, basta registrarsi gratuitamente. Oltre alle puntate, sulla piattaforma si trovano dei particolari video-clip relativi ai personaggi e agli spoiler della serie iberica.