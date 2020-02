Romantiche le anticipazioni di Una vita: Telmo e Lucia decidono di sposarsi. L'annuncio delle nozze arriverà come un fulmine a ciel sereno in quel di Acacias e non tutti i vicini approveranno. Poco importerà ai due innamorati che, ingenuamente, penseranno di aver vinto contro il destino crudele.

Nel mentre, Samuel verserà in pessime condizioni di salute in ospedale, dopo essere stato ferito da Cristobal. Genoveva starà al suo fianco, ma sembra che per l'Alday la speranza di vivere siano davvero poche.

Come se non bastasse, Celia si legherà in maniera ossessiva a Milagros, la figlia di Trini. Di seguito, le trame di Una Vita a riguardo.

Una Vita, nuove puntate: la mossa di Lucia

Le anticipazioni della soap opera riguardanti le prossime puntate in onda su Canale 5 narrano che Ramon non riuscirà ad avvicinarsi alla piccola Milagros dopo la dipartita dell'adorata Trini. Ad occuparsi della bimba sarà Celia, che maturerà nei suoi confronti una vera e propria ossessione. Ramon e Felipe non si accorgeranno di nulla, presi da altre incombenze.

Intanto Telmo avrà un colloquio con padre Bartolomeo, mettendolo al corrente dei loschi piani di Espineira per mettere le mani sui soldi della Alvarado. Il religioso avrà un'idea geniale, suggerendogli di creare una fondazione di beneficenza per proteggere l'eredità di Lucia. Così sarà fatto e, in occasione della sua festa di compleanno, Lucia annuncerà ai vicini la creazione della fondazione Marqués de Válmez, rinunciando all'eredità.

Nelle prossime puntate di Una Vita inoltre, Rosina verrà a sapere da Leonor del rapimento di Flora e si metterà a disposizione per pagare il riscatto.

Lucia e Telmo annunciano le nozze

Come rendono noto le nuove anticipazioni di Una Vita, Lucia e Telmo decideranno di sposarsi e di fondare la Fondazione Marqués de Válmez. Nel frattempo, Felipe e Celia avranno un'accesa discussione, in quanto l'avvocato non capirà come mai la moglie abbia preferito passare del tempo con Milagros piuttosto che andare alla festa di compleanno della cugina Lucia.

A quel punto, l'Alvarez Hermoso sospetterà che Celia abbia iniziato nuovamente a delirare.

Lo stesso Ramon non sopporterà più le intromissioni di Celia e finirà per buttarla fuori di casa. La donna racconterà tutto a Felipe, dicendogli di essere stata aggredita dal Palacios.

Il delirio di Celia in Una Vita

Sarà così che tra Ramon e Felipe inizieranno i problemi. L'Alvarez Hermoso, almeno inizialmente, sottovaluterà i preoccupanti comportamenti di Celia, sempre in compagnia di Milagros. La donna non lascerà sola la piccola nemmeno un attimo, arrivando persino ad allontanare la tata Fulgencia. Come svelano le anticipazioni spagnole di Una Vita, la situazione diventerà presto ingestibile.

Chi ne farà le spese?