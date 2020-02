Le anticipazioni de Il Paradiso delle Signore 4 si concentrano sul segreto di Silvia. La moglie di Luciano da diverso tempo è angosciata e buia. Nessuno, nemmeno suo marito, è a conoscenza del tormento interiore che la sta consumando. Solo Don Saverio è a conoscenza di una parte di verità, visto che Silvia, tormentata dai sensi di colpa, ha confessato al prete di aver avuto un amante nel suo passato.

La situazione si complicherà quando il dottor Faraone, il medico che ha sottoposto Federico ad un intervento chirurgico con la speranza di ridare al ragazzo l'uso delle gambe, si accorgerà che i gruppi sanguigni del giovane e del padre Luciano sono incompatibili.

A quel punto, Silvia non riuscirà più a restare in silenzio.

Il Paradiso delle Signore 4 anticipazioni: Federico affronta la realtà

Non è andato a buon fine (almeno fino ad ora) l'intervento al quale il coraggioso Federico si è sottoposto con la speranza di tornare a camminare. Il giovane è rimasto sulla sedia a rotelle, nonostante gli amici e la dolce Roberta provino in ogni modo a farlo a reagire e a mostrargli il loro affetto. Nelle puntate del Paradiso delle Signore in onda su Rai 1 la prossima settimana, Vittorio coinvolgerà Federico nella festa di San Valentino che verrà organizzata al Grande Magazzino, certo di riuscire a donargli un sorriso.

Proprio quando la triste realtà comincerà a diventare più sopportabile, ecco che Federico dovrà affrontare un altro dramma.

Silvia continuerà ad essere assalita dall'ansia e dai sensi di colpa. La donna capirà che la confessione a Don Saverio non è sufficiente. Forse, l'unico modo per liberarsi la coscienza è quello di rivelare tutto a Luciano.

Il Paradiso delle Signore puntata mercoledì 12 febbraio 2020

Determinante sarà la puntata della soap opera in onda su Rai 1 il 12 febbraio. A casa Amato ci sarà fermento. Agnese, dopo aver scoperto che Giuseppe è vivo e forse si trova in carcere, si tormenterà credendo che si tratti di una punizione divina. Proprio quando il marito era lontano, lei si è avvicinata ad Armando. Nel frattempo, Adelaide verrà circondata dall'affetto di Marta e Riccardo.

I due ragazzi cercheranno di risollevare l'animo della Contessa, dopo il colpo basso ricevuto da Umberto Guarnieri.

La bella contessa di Sant'Erasmo, dopo essere uscita dal Paradiso delle Signore, incrocerà Silvia con il marito Luciano. Adelaide si complimenterà con loro per l'educazione e l'istruzione di Federico. Questi complimenti rassereneranno, almeno per un po', Silvia.

Luciano non è il vero padre di Federico

Come raccontano le anticipazioni del Paradiso delle Signore 4, Silvia sarà talmente tesa da non riuscire più a mantenere il suo segreto. La donna continuerà a ripensare agli esiti delle analisi mediche presentate dal dottor Faraone.

I gruppi sanguigni di Federico e Luciano sono incompatibili. Dato che Silvia ha avuto un amante in passato, con ogni probabilità l'uomo è il vero padre del ragazzo. Come farà ora a dirlo a Luciano?