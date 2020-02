Il Segreto, la soap opera amata dagli italiani che narra la vita degli abitanti di Puente Viejo, è destinata nel corso di quest'anno a chiudere i battenti. Le nuove puntate non verranno dunque più trasmesse su Antena 3 entro la prossima estate. In Italia, visto il ritardo sulla programmazione rispetto alla Spagna, gli episodi continueranno su Canale 5 presumibilmente fino ai primi mesi del 2021: grande la delusione dei fan.

Il Segreto di Aurora Guerra chiuderà i battenti la prossima estate in Spagna

I fan più fedeli non lo avrebbero voluto, anche se gli ascolti de Il Segreto sono da tempo diminuiti. In Spagna, paese dove la telenovela di Aurora Guerra ha avuto origine, la messa in onda terminerà entro la prossima estate. Antena 3 che trasmette la soap ha reso nota la sua chiusura, mentre in Italia Canale 5 continuerà a mandare in onda le puntate. La differenza temporale tra i due stati donerà al pubblico italiano qualche mese in più per vedere quelle che, quindi, sono le vicende conclusive degli abitanti di Puente Viejo.

El Secreto de Puente Viejo, vistoso il calo di ascolti

Il Segreto ha registrato, purtroppo, un vistoso calo di ascolti nella fascia pomeridiana. Questo è il motivo per cui la soap opera che ha entusiasmato molti telespettatori in tutto il mondo chiuderà i battenti. La chiusura è ufficiale, annunciata da un comunicato diffuso da Antena 3. La stessa emittente ha trasmesso la soap opera in Spagna per ben nove stagioni.

Gli episodi sono 2300, ma nel corso delle ultime stagioni lo share è progressivamente calato a picco. Trasmessa da febbraio del 2011, la storia di Puente Viejo e dei suoi protagonisti ha comunque entusiasmato e Boomerang Tv ha garantito che verranno portate a termine le storie in sospeso.

Addio a Francisca ed ai suoi compaesani

Francisca Montenegro, insieme a tutti i compaesani, è giunta in Italia nel giugno del 2013 e, insieme a Il Segreto, in prima serata sempre su Canale 5, ha conquistato gli italiani.

Le puntate pomeridiane hanno totalizzato anche il 30% di share ed ora, anche se diminuiti, gli ascolti sono ancora buoni per la rete ammiraglia Mediaset.

I telespettatori italiani si prepareranno quindi a salutare i loro beniamini entro la fine di quest'anno o l'inizio del prossimo, quando tutti gli episodi mancanti saranno stati trasmessi su Canale 5. Per molte persone, con la chiusura della soap spagnola, finisce 'un'epoca' e un modo di trascorrere i pomeriggi in casa, vivendo avventure d'altri tempi, gelosie, tradimenti e vendette, ma anche tanto amore.