Domenica si è tenuta la registrazione di una nuova puntata del dating show di Canale 5, Uomini e donne. La puntata era dedicata alle dame e i cavalieri del trono over. Questa volta un cavaliere ha fatto arrabbiare la De Filippi, la quale dopo una discussione con Armando, ha deciso di interrompere la registrazione della puntata. Ospiti della registrazione Ida e Riccardo che, contro ogni pronostico, hanno confermato che la loro storia d'amore sta proseguendo nonostante tutti credessero il contrario.

Protagonisti della puntata Tina e i tradizionali battibecchi con Gemma Galgani.

Maria si arrabbia con Armando

Al centro dello studio si siede Veronica, la quale sta uscendo con Andrea, e vicino a loro si siede anche Valentina A. Veronica dice che lei cerca un uomo, mentre Andrea lo vede più come un ragazzo. Valentina invece si dice ben disposta a conoscerlo. Ad un certo punto viene fuori che questo ragazzo avrebbe un amico in comune con Armando, il quale non perde occasione per intervenire e metterci becco, fino ad accusare Veronica di essere in intimità con un uomo che lei definisce solo essere un semplice amico.

Questa cosa viene confermata anche da Andrea, che avendo amici in comune con Incarnato, avrebbe anche lui sentito la stessa cosa.

A questo punto Veronica scoppia in lacrime, sentendosi stanca di tutte le cattiverie che le vengono dette ad ogni puntata. L'uomo continua a dire cose cattive sulla ragazza, tanto che Gianni chiede a Maria di intervenire e mediare su ciò che sta dicendo Armando. A questo punto la conduttrice inizia ad arrabbiarsi, urlando a sua volta contro il napoletano, dicendo di smetterla di comportarsi in quel modo, che ogni volta esagera e che tratta le donne tutte allo stesso modo: tutte la donne che lo hanno conosciuto, alla fine sono sempre uscite in lacrime a causa sua.

L'uomo tenta di replicare, ma Maria continua a dire di smetterla e di farla finita. La conduttrice si alza poi di scatto, dice a Tina di salutare e abbandona lo studio, ponendo così fine alla registrazione.

Tina litiga con un uomo del pubblico, arrivano gli ex di Gemma

Prima del disastroso epilogo tra Armando e Maria, la puntata era iniziata con Tina, la quale esordisce con una battuta, chiedendosi se fosse la fiera del cinghiale.

La battuta era rivolta ad un signore del pubblico il quale, la scorsa volta, essendo fan di Gemma, aveva detto alla Cipollari che un corpo come quello della Galgani lei se lo sarebbe sognato e che non sarebbe arrivata a 70 anni. Il signore in quella occasione aveva addosso una maglietta con scritto ''cinghiale di m****''. Inizia così un battibecco tra il signore e Tina su chi fosse più o meno magro.

Tina invita l'uomo a salire sulla bilancia e si scopre che pesa 100 kg, così la vamp non perde tempo per ribattere, declamando la citazione ''da che pulpito''. Sabato si è tenuta anche un'altra registrazione a cui hanno partecipato tre ex corteggiatori di Gemma, e la Galgani doveva confessare se con questi si fosse solo baciata, fosse andata oltre o non avesse fatto niente.

Durante la puntata registrata domenica, sono arrivati altri 4 uomini e Gemma ha dovuto sostenere lo stesso interrogatorio, la cosa è durata per circa metà della registrazione.

Marcello e Anna Maria, incidente con protagonista la dama

Al centro dello studio si siedono poi Marcello e Anna Maria: i due raccontano di essere usciti e di stare bene insieme, ma ad un certo punto succede un momento imbarazzante. Marcello dice alla dama di chiudere le gambe, in quanto aveva una minigonna e si vedeva tutto! Infatti vi erano gli uomini del parterre ben attenti a guardare la donna. I due vengono attaccati duramente e Gianni non crede alla coppia.

Lei inizialmente non vuole nemmeno rivelare che lavoro svolga, tuttavia in seguito decide di alzarsi e dirlo alla conduttrice nell'orecchio.