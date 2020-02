Continua l'inarrestabile successo della Serie TV evento "L'amica geniale 2 - Storia del nuovo cognome", ispirata al best seller omonimo di Elena Ferrante. Lunedì 24 febbraio, infatti, è andato in onda in primetime su Rai 1 il terzo appuntamento inedito della seconda stagione in cui sono stati trasmessi gli episodi 5 e 6 rispettivamente intitolati "Il tradimento" e la "Rabbia". Il cast della seconda stagione è composto nuovamente da Margherita Mazzucco nei panni di Lenù e Gaia Girace in quelli di Lila.

I protagonisti maschili della serie invece sono interpretati da Giovanni Amura e Francesco Serpico che danno il volto a Stefano Carracci e Nino Sarratore. Per chi non avesse potuto seguire ieri sera la terza puntata, la replica è già disponibile su Rai Play.

La replica online

La replica del terzo appuntamento, dunque, è già disponibile su Rai Play che contiene un'intera pagina in cui sono presenti anche gli altri episodi andati in onda in televisione della prima e della seconda stagione, più alcune clip dedicate al making off della serie.

Da ricordare che, per guardare le repliche su Rai Play è necessario registrarsi gratuitamente al sito dalla sua homepage. La registrazione è semplice da effettuare e permette inoltre di scaricare un'app con cui visualizzare le puntate de L'amica geniale 2 oltre a tutti i programmi Rai sui dispositivi mobili di ultima generazione forniti di una connessione ad internet.

Trama della terza puntata

Nella terza puntata Pinuccia comunicherà a Lenù e Lila di voler interrompere la sua vacanza ad Ischia per ritornare da suo marito Rino.

Nel frattempo, Lila deciderà di abbandonarsi completamente ai nuovi sentimenti che prova per Nino, mentre Bruno continuerà a corteggiare Elena senza rendersi conto che la giovane custodisce dentro di sé un oscuro segreto. Finita la vacanza ad Ischia, le due protagoniste decideranno di non frequentarsi per un lungo periodo, fino a quando Elena non verrà a sapere che la sua amica è riuscita ad ottenere un nuovo impiego in un negozio di scarpe.

A quel punto, la giovane non riuscirà a resistere all'impulso di andare a trovare l'amica sul suo posto di lavoro. Giunta lì però, Lenù scoprirà che Lila e Nino non hanno mai smesso di vedersi da quando sono tornati da Ischia.

Ascolti

Come già citato in precedenza, la seconda stagione de "L'amica geniale - Storia di un nuovo cognome" sta riscuotendo un enorme successo di pubblico e critica. La seconda puntata della serie, infatti, è stata seguita da 6.561.000 di telespettatori con uno share del 27,8 %.