Arrivano le nuove anticipazioni della soap opera spagnola "Il Segreto", ambientata in un immaginario paesino della Spagna degli inizi del '900 ed interpretata fra gli altri da Maria Bouzas (Francisca Montenegro), Ivan Montes (Matias Castaneda), Ramon Ibarra (Raimundo Ulloa) e Maribel Ripoll (Dolores Miranar). Le trame di cui ci occuperemo fanno riferimento alle puntate inedite che andranno in onda in Italia dal 16 al 21 febbraio, tutti i giorni su Canale 5 a partire dalle 16.35.

Le vicende di questa settimana saranno principalmente incentrate sull'alleanza fra Fernando e Garcia, sulle scoperte che Maria Castaneda farà sul conto di Dori Vilches e del suo oscuro passato, sul ritorno in scena di Pablo Armero e sui piani di vendetta dello zio di Maria Elena contro gli abitanti di Puente Viejo.

Carmelo stringe un'alleanza con Fernando

Le anticipazioni de "Il Segreto" ci segnalano che dopo aver sentito Dori vaneggiare su una certa Clara durante una seduta, Maria deciderà di somministrarle un farmaco per indurla a parlarle del suo passato. Nel frattempo, Severo verrà a sapere che Carmelo ha stretto un'alleanza con Fernando per scoprire ciò che ha in mente per Puente Viejo. Dopo aver fatto delle domande alla Vilches, Maria si preoccuperà per la sua incolumità ed invierà una missiva ad Irene in cerca d'aiuto.

La Castaneda, infatti, chiederà all'amica di indagare sull'identità di Clara e dei suoi bambini che secondo lei potrebbero essere in serio pericolo. Consuelo inizierà a sentire la mancanza di Elsa ed Isaac mentre Garcia Morales accetterà di incontrare Fernando e Carmelo.

Don Berengario offre dei soldi a Esther

Il confronto fra il Morales, il Mesia e Carmelo non andrà nel migliore dei modi tanto che il Leal abbandonerà l'incontro a causa di una lite.

Sarà proprio in quel momento che Fernando e Garcia riveleranno di essere in combutta per distruggere Puente Viejo. Lola si renderà conto di essere pedinata da qualcuno, senza sapere che in realtà chi la sta facendo seguire è lo strozzino Pablo Armero, ancora arrabbiato con Prudencio.

Berengario offrirà una parte della cospicua eredità della sua famiglia ad Esther per aiutarla a pagare alcuni suoi debiti.

Nel frattempo, gli abitanti di Puente Viejo continueranno a rifiutare i soldi degli indennizzi offerti da Morales, anche se la sommersione del loro paese è ormai vicinissima. Più tardi si scoprirà che il politico che ha ordinato la costruzione del bacino è lo zio della moglie di Fernando, Maria Elena. Il Mesia, infatti, ha raccontato all'uomo che sua nipote è deceduta per colpa degli abitanti di Puente Viejo, spingendo l'uomo a volersi vendicare crudelmente di tutto il paesino.