I telespettatori di Canale 5 potranno assistere oggi giovedì 13 febbraio ad una nuova puntata del trono over di Uomini e donne. Protagoniste saranno le dame con la sfilata dal titolo 'Stasera mi dirai di sì': gli abiti scelti dal parterre femminile saranno motivo di discussione e come sempre Tina Cipollari non perderà l'occasione per attaccare Gemma Galgani. A catalizzare l'attenzione sarà poi il ritorno in studio di Ida Platano: lo stato d'animo della dama non è dei migliori tant'è che la donna scoppierà in lacrime quando Maria De Filippi le chiederà come procede la sua storia d'amore con Riccardo Guarnieri.

Gemma nel mirino degli opinionisti del trono over

Nuove emozioni attendono gli appassionati del trono over di Uomini e Donne: la puntata del 13 febbraio prenderà il via con la sfilata del parterre femminile. Le dame scenderanno in passerella dando il meglio di se stesse per conquistare i cavalieri: la scelta degli abiti darà il via ad una serie di discussioni e scontri. In particolare, Tina Cipollari si scaglierà contro la sua 'rivale' Gemma Galgani: il motivo è legato al fatto che, secondo l'opinionista, la torinese non ha scelto un vestito adatto alla sua età.

Infatti, secondo le anticipazioni, la donna si mostrerà con abito molto elegante ma con uno spacco un po' troppo pronunciato.

Anche Gianni Sperti non apprezzerà il vestito di Gemma: gli opinionisti riterranno opportuno ricordare alla Galgani che dovrebbe indossare dei vestiti più consoni ai suoi 70 anni. Gemma, però, sebbene rimarrà male per i commenti, di certo non si lascerà abbattere e continuerà con il suo entusiasmo l'esperienza al trono over.

Il ritorno di Ida al trono over: le lacrime della dama

Grande ritorno in studio, proprio per prendere parte alla sfilata, sarà quello di Ida. La Platano, come ci mostrano le anticipazioni di Witty.tv, indosserà un elegante abito a sirena, che la renderà molto affascinante. La dama sceglierà di coinvolgere anche Gianni Sperti, con il quale ha instaurato nel tempo un bel rapporto di amicizia, ma il suo stato d'animo non sarà dei migliori.

Riccardo non sarà con lei e così, quando Maria De Filippi le chiederà come procede la sua storia d'amore con il Guarnieri, dopo l'ultima ospitata che li ha visti rientrare in trasmissione da coppia, la donna preferirà non rispondere.

Non solo Ida non dirà come va la sua storia, ma scoppierà in lacrime, preferendo non parlare di Riccardo. Cosa sarà successo tra i due? Probabilmente, la coppia avrà litigato, ma i fan dei due innamorati possono stare tranquilli: dopo la registrazione, Riccardo, infatti, ha fatto dei gesti sui social molto romantici per la sua donna che lasciano presagire una riappacificazione.

Valentina M. scenderà in passerella e coinvolgerà anche Massimiliano: i due si frequentano da qualche tempo e pare che le cose vadano per il meglio, come hanno raccontato i due diretti interessati. Successivamente sarà il turno di Veronica Ursida, per la quale è giunto un nuovo cavaliere. Anche Valentina Autiero, Roberta Di Padua, Alessia ed Antonella sceglieranno di indossare l'abito e farsi votare dai cavalieri, ma a riaccendere di nuovo lo scontro sarà Aurora. Il vestito scelto da quest'ultima sarà criticato da Gemma e Tina, ma alla fine saranno l'opinionista e la dama torinese a litigare di nuovo tra loro.

La puntata del trono over del 13 febbraio

Insomma, una nuova puntata del trono over piena di colpi di scena, ma anche liti e discussioni, animerà il pomeriggio dei telespettatori di Canale 5. Le dame con i loro abiti più belli incanteranno il parterre maschile, ma la sfilata sarà solo il pretesto per far emergere le dinamiche interpersonali dei partecipanti del programma.