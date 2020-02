Arrivano le nuove avvincenti anticipazioni de "Il Segreto", la nota soap opera spagnola ambientata nella Spagna dei primi decenni dei 900'. Le trame di cui parleremo si riferiscono agli episodi inediti che andranno in onda in Italia dal primo al 6 marzo, tutti i pomeriggi su Canale 5 a partire dalle 16.35. Le vicende di questa settimana gireranno tutte intorno ai piani organizzati da Severo, Carmelo e Francisca per uccidere Fernando, al sequestro organizzato da quest'ultimo ai danni di Irene e Raimundo e ai tentativi della Montenegro di vendicarsi di Prudencio.

Severo e Carmelo scoprono la verità su Fernando

Le anticipazioni de "Il Segreto" ci segnalano che Severo e Carmelo scopriranno che è stato Fernando il fautore di tutte le ultime sciagure che sono avvenute a Puente Viejo. Con la verità in tasca, i due uomini si recheranno da donna Francisca e si metteranno d'accordo con lei per eliminare una volta per tutte il Mesia. Le cose però non andranno esattamente come loro avevano previsto in quanto Fernando origlierà una loro discussione e sequestrerà Raimundo ed Irene per salvaguardare la sua incolumità.

Non contento, l'uomo elaborerà un diabolico piano in modo che all'arrivo di Severo e Carmelo siano proprio a loro a sparare ed uccidere Raimundo ed Irene. Il Mesia, infatti, posizionerà un fucile in direzione dei suoi ostaggi e lo fisserà vicino alla porta d'ingresso. Poco dopo però, i piani di Fernando salteranno e gli ostaggi verranno tratti in salvo incolumi grazie soprattutto ad un'intuizione di Francisca.

Fernando sequestra Maria

Fuggito dal suo nascondiglio, Fernando ritornerà a casa e riverserà tutta la sua follia sulla povera Maria. Dopo essersi reso conto della scomparsa della Castaneda, Raimundo studierà le tracce lasciate dal Mesia e si renderà conto che l'uomo potrebbe aver condotto sua nipote in un vecchio monastero. Lì, infatti, Maria riuscirà miracolosamente a camminare facendo esplodere a vuoto la bomba posizionata da Fernando per uccidere Raimundo, Francisca e tutti gli altri.

Lola ignorerà i consigli di Prudencio e rifiuterà di acquistare un terreno consigliatele dalla sorella Ana. Nel frattempo, Francisca spingerà lo strozzino Pablo Armero a minacciare nuovamente l'Ortega rimasto ormai senza la protezione della Montenegro. Tiburcio e Hipolito decideranno di acquistare una lavabiancheria da regalare a Dolores e Gracia. Dopo la detonazione della bomba al monastero, la Guardia civile dichiarerà morto Fernando Mesia anche se non sarà rinvenuto nessun cadavere. Subito dopo, Maria si scuserà con donna Francisca e ritornerà a vivere alla villa con lei. Dolores si recherà da Don Berengario per chiedergli informazioni su Marina e sul suo misterioso arrivo a Puente Viejo.