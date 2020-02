Arrivano le nuove anticipazioni settimanali della soap opera opera d'epoca, "Il Paradiso delle signore", ambientata nell'Italia degli anni '60. Le trame di cui ci occuperemo fanno riferimento alle puntate che andranno in onda dal 24 al 28 febbraio, tutti i pomeriggi su Rai 1 a partire dalle 15.45. Le vicende di questa settimana saranno principalmente incentrate sulla crisi finanziaria che coinvolgerà la famiglia Guarnieri, sulla reazione esasperata di Agnese al racconto di Salvatore e sul triangolo amoroso formato da Luciano, Clelia ed Ennio.

La banca Guarneri sta per essere chiusa

Le anticipazioni de "Il Paradiso delle signore" ci segnalano che Umberto convocherà Marta e Riccardo per comunicargli che la banca Guarnieri è destinata al fallimento. Vittorio affiderà a Dora il compito di gestire l'angolo dei prodotti di cosmetica forniti da Gilberto Sacco. Antonio ed Elena ritorneranno a casa Amato per aiutare Salvatore a raccontare tutta la verità ad Agnese. Angela cercherà di aiutare Riccardo a superare il difficile momento che sta attraversando la sua famiglia, mentre Antonio non riuscirà ad accettare la presenza di Armando in casa sua.

Dopo aver ascoltato il racconto dei suoi figli, Agnese si toglierà la fede con violenza, ferendosi ad un dito. Irene cercherà di far ingelosire Marina usando Rocco, mentre Umberto chiederà alla cognata e al figlio di dividersi mobili ed oggetti prima che villa Guarnieri venga venduta. Agnese si arrabbierà con Elena, Antonio e Gabriella quando tenteranno di impedirle di recarsi al lavoro a causa della ferita al dito.

Armando si allontanerà da Agnese

Dopo aver parlato a lungo con Antonio, Armando deciderà di allontanarsi momentaneamente da Agnese. Angela non riuscirà a lasciarsi andare con Riccardo, nonostante quest'ultimo faccia di tutto per avvicinarsi a lei. Silvia cercherà di riappacificarsi con Luciano, mentre Federico ritornerà a lavorare a tempo pieno al Paradiso. Poco prima che villa Guarnieri venga venduta, Riccardo comunicherà ad Adelaide di aver trovato un modo per salvare i loro beni di famiglia.

Luciano soffrirà in silenzio quando incontrerà per caso Clelia in compagnia di Ennio. Dopo essersi ricreduto su Armando, Antonio si scuserà con lui e gli chiederà di continuare a prendersi cura di sua madre. Adelaide acquisterà villa Guarnieri per evitare che venga svenduta al primo offerente. Dopo essere entrata nell'ufficio di Luciano per prendere un giocattolo dimenticato da Carletto, Clelia leggerà casualmente una lettera di Silvia in cui la donna rivela la verità sulla paternità di Federico.