Le anticipazioni della nota TV Soap Un posto al sole in onda da lunedì 2 a venerdì 6 marzo 2020 su Rai 3 alle 20:45 annunciano tante novità e colpi di scena. Le nuove trame di Un posto al sole rivelano infatti che a Palazzo Palladini le storie dei condomini inizieranno ad intrecciarsi tra loro, complicando notevolmente la loro convivenza. Nel frattempo, Giovanna continuerà ad indagare sull'omicidio misterioso di Sebastiano.

Alberto verrà minacciato

Gli spoiler della soap Un posto al sole annunciano che un nuovo personaggio misterioso minaccerà Alberto, incutendogli paura e agitazione.

Marina Giordano sarà ancora vittima delle dicerie rovinose del Palladini. Nel frattempo Leonardo continuerà a corteggiare Serena nonostante sia sposata. Quest'ultima inizierà a cedere al fascino dell'uomo e ad allontanarsi da suo marito. Il matrimonio tra i due entrerà sempre più in crisi.

Nel frattempo, un critico gastronomico farà visita al Vulcano per lasciare una recensione sulla cucina di Patrizio. Il ragazzo farà un'ottima impressione al critico, il quale rimarrà molto soddisfatto dal locale e dal buon cibo.

Clara deciderà di interrompere la gravidanza

Le nuove trame della nota soap rivelano che Clara, a causa della sua situazione turbolenta, deciderà di mettere fine alla sua gravidanza. Le prime difficoltà economiche inizieranno a farsi sentire nella vita di Alberto, che, dopo la minaccia ricevuta, non saprà più quali carte giocare. Al contempo, la storia di Clara e quella di Alberto si intrecceranno poiché l'uomo la convincerà a non rinunciare al bambino che porta in grembo.

Nel frattempo, Marina inizierà a pensare che Filippo stia mettendo in pericolo la sua vita per lei. I coinquilini di Palazzo Paladini otterranno i permessi per ristrutturare il palazzo e potranno iniziare i lavori.

Intanto, Filippo farà una conoscenza che lo lascerà senza parole. Nunzia cercherà di scoprire quale motivo ha spinto Alberto a convincere Clara a non abortire. Nonostante siano tutti in disaccordo con Niko, il giovane cercherà comunque di comprare la macchina di Palladini.

Nel frattempo, Alberto si dimostrerà molto attento ai lavori di ristrutturazione del palazzo, facendo sorgere dei malumori soprattutto in Raffaele.

Rosato sarà indagato per il delitto dello zio Sebastiano

Le anticipazioni della soap Un posto al sole svelano che Giovanna continuerà ad indagare sulla morte di Sebastiano. Saranno interrogate molte persone, tra queste il nipote Rosato. Filippo invierà un'email a sua moglie Serena, mandandola in confusione. Nella donna si farà strada il pensiero che il marito voglia chiedere il divorzio.