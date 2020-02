Prosegue l'appuntamento con le notizie su Il Segreto, la TV Soap iberica che ha conquistato i cuori di milioni di telespettatori italiani. Gli spoiler spagnoli in onda prossimamente sui teleschermi di Canale 5, rivelano che ci sarà la resa dei conti tra Fernando Mesia e Maria Castaneda. Ebbene sì, la sorella di Matias riuscirà a sconfiggere il cattivone durante uno scontro all'ultimo sangue alla Casona.

Il Segreto: Maria fugge dal sequestro di Fernando

Le anticipazioni de Il Segreto, in onda prossimamente su Canale 5, annunciano l'uscita di scena di uno dei maggiori antagonisti dello sceneggiato iberico.

Stiamo parlando di Fernando (Carlos Serrano), che uscirà definitivamente di scena dopo aver commesso degli errori fatali.

Tutto inizierà quando il figlio di Olmo (Iago Garcia) dimostrerà di aver perso completamente il lume della ragione, tanto da uccidere la terapista della riabilitazione, Dori. Successivamente, l'uomo tenterà di persuadere Maria a fuggire insieme a lui dal borgo iberico. Fortunatamente, l'ex moglie approfitterà di un momento di distrazione del Mesia per far esplodere una bomba all'interno di un vecchio monastero abbandonato.

Qui, i soccorritori non troveranno traccia del cattivone, mentre la sorella di Matias (Ivan Montes) tornerà sana e salva alla Villa, dove Raimundo e Francisca si prenderanno cura di lei.

Garcia muore dopo aver salvato Esperanza e Beltran

Le trame de Il Segreto, in onda a settembre in Spagna e nei primi mesi del 2020 su Canale 5, svelano che i telespettatori scopriranno che il Mesia è riuscito indenne dall'esplosione del vecchio istituto religioso, tanto da trovare rifugio sulle montagne.

Qui, l'uomo non esiterà ad uccidere lo sceriffo Meliton durante un giro di perlustrazione. Ma non contento, arriverà a rapire Esperanza e Beltran e porre fine alla vita di Paco, reo di aver intralciato il suo piano di sequestrare la nipotina Camelia. Poi, Fernando si macchierà dell'omicidio del sottosegretario Garcia, che morirà in seguito alle grave ferite riportate durante la deflagrazione dell'ordigno, avvenuto durante il salvataggio dei figli di Maria.

Ma la pazzia del cattivone non si fermerà qui, in quanto deciderà di dar fuoco a tutte le abitazioni ed i campi adiacenti Puente Viejo, dopo aver scoperto che il sottosegretario ha rinunciato alla sommersione del borgo.

Il Mesia muore durante uno scontro con la Castaneda

In pratica, il figlio di Olmo, armato di una torcia incandescente darà fuoco alla piazza principale, per poi dirigersi verso la Villa, dove affronterà Maria. In questo frangente, l'uomo confesserà di aver ucciso la sua sposa e la maestra Adela. Ma ecco arrivare il colpo di scena: la Castaneda non si farà intimorire dopo aver chiesto a Francisca (Maria Bouzas) di portare via lontano Esperanza e Beltran dalla Casona.

Qui, la sorella di Matias confesserà che non ci potrà mai essere niente tra lei e Fernando, in quanto ha seminato terrore e morte nelle vite degli abitanti del borgo. In seguito, la giovane punterà un'arma da fuoco contro il Mesia, dopo aver capito le sue intenzioni di ucciderla durante un ultimo bacio appassionato. Alla fine, l'antagonista della soap morirà trafitto da tre pallottole, mentre Puente Viejo sarà rasa al suolo dalle fiamme, ormai fuori controllo.