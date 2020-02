Le anticipazioni delle puntate dal 9 al 14 febbraio prevedono molti avvenimenti importanti a Puente Viejo, il primo dei quali sarà la scandalosa ammissione di Don Berengario, che confesserà ai suoi parrocchiani che Esther è sua figlia. La ragazza infatti si era presentata dal sacerdote raccontando di essere la figlia avuta da Don Berengario con un suo amore giovanile ed il parroco le aveva dato da subito fiducia, anche se ben presto si scoprirà che la strana ragazza ha intenzioni malvagie.

Esther, la figlia di don Berengario, nasconde un terribile segreto

Il Segreto che nasconde Esther è davvero terribile: la ragazza infatti è in paese per truffare don Berengario. Molto presto infatti la figlia del sacerdote gli chiederà in prestito dei soldi, dicendo di avere dei debiti con persone poco raccomandabili e fuggirà con il denaro.

Nonostante molti abitanti del paese comincino a diffondere pettegolezzi sul fatto che la nuova arrivata sia in realtà la figlia del sacerdote, don Berengario non si lascerà prendere dal panico e tutelerà sempre l'immagine di Esther, tanto che Matias gli farà i complimenti per aver saputo gestire i pettegolezzi nel miglior modo possibile.

Prudencio chiede la mano di Lola

Prudencio intanto organizzerà una caccia al tesoro con l'intento di chiedere a Lola di sposarlo, ignorando completamente tutto il complotto che donna Francisca Montenegro sta organizzando per indurre la ragazza a troncare la storia d'amore con lui. Lola, però, pur essendo preoccupata per la reazione che potrebbe avere la perfida Francisca alla notizia delle sue nozze, finirà con l'accettare la proposta di Prudencio, nonostante ciò le causi un enorme stato di agitazione.

Intanto Maria Castaneda affronterà duramente Fernando Mesia, accusandolo di aver intimato all'infermiera Dori di sospendere le cure con l'agopuntura a cui la stava sottoponendo. Fernando negherà spudoratamente con Maria di aver commesso un simile gesto, anche se poi sarà evidente ai telespettatori che la Castaneda aveva ragione nell'accusare il Mesia.

Altra vicenda importante che verrà narrata nella puntate della prossima settimana de Il Segreto è il fatto che molti abitanti di Puente Viejo stiano cominciando ad abbandonare il paese, per timore delle inondazioni che provocherà la diga che il Morales intende far costruire a monte dell'abitato.

In molti però sospetteranno che le perfide azioni del Morales siano ispirate dalla regia occulta di Fernando Mesia, personaggio di cui la popolazione del piccolo paese non si è mai fidata. Infine, Isaac ed Elsa faranno recapitare a Consuelo una lettera nella quale spiegano che sono arrivati a destinazione e godono entrambi di ottima salute.