Il Segreto continuerà a riservare grandi colpi di scena ai telespettatori italiani. Le puntate della soap creata da Aurora Guerra saranno caratterizzate, anche nella seconda settimana di febbraio, da ostacoli da superare per alcuni personaggi e sospetti e inganni per altri. In particolare, negli appuntamenti pomeridiani in onda dal 10 al 16 febbraio le anticipazioni de Il Segreto rivelano che donna Francisca continuerà a mettere in difficoltà la coppia formata da Lola e Prudencio, Fernando proseguirà nel suo piano criminale cercando di tenere dalla sua parte il sottosegretario Garcia-Moralez, Esther ingannerà il padre Berengario per soddisfare i suoi bisogni e Maria metterà con le spalle al muro Dori rivelandole di essere a conoscenza del suo terribile passato.

Le puntate de Il Segreto andranno come sempre in onda su Canale 5 ogni giorno, eccetto il sabato, a partire dalle 16:35.

Anticipazioni trame de Il Segreto dal 10 al 16 febbraio: Maria ricatta la Vilches

Le anticipazioni de Il Segreto rivelano che nelle puntate in onda dal 10 al 16 febbraio ci saranno una serie di questioni aperte ancora insolute che continueranno a non far stare tranquilli gli abitanti di Puente Viejo. Al centro delle tante trame ci sarà il rapporto tra Maria e l'infermiera Dori che nelle puntate precedenti ha mostrato di soffrire di un disturbo mentale che ogni tanto le fa perdere lucidità.

Il problema della Vilches è causato da un evento traumatico del suo passato che cerca di nascondere specialmente quando qualche oscuro ricordo raffiora nella sua mente. Un giorno Maria racconterà all'infermiera una tragica storia accaduta in un sanatorio che ospitava dei bambini. Un'infermiera era innamorata del direttore della struttura e, gelosa della moglie dell'uomo, aveva ucciso la rivale. Per nascondere al proprietario del sanatorio l'orribile delitto di cui si era macchiata, la protagonista della storia aveva incendiato l'edificio causando una strage.

La donna era stata poi arrestata e rinchiusa in un riformatorio dal quale, in seguito, era riuscita a fuggire. La Vilches si riconoscerà nel racconto della Castañeda e si rifiuterà di ascoltarla. Ma la giovane le dirà chiaramente di sapere che è proprio lei l'infermiera protagonista della terribile vicenda e la metterà con le spalle al muro. Stando alle anticipazioni sulle trame della seconda settimana di febbraio, in cambio del suo silenzio Maria chiederà a Dori di continuare la terapia dell'agopuntura grazie alla quale ha iniziato a vedere dei miglioramenti nel processo di riabilitazione.

Il Segreto dal 10 al 16 febbraio, anticipazioni trame: le bugie di Esther e i problemi di Prudencio e Lola

Le anticipazioni della soap spagnola hanno come protagoniste, oltre alle trame riguardanti Maria e Dori, anche le vicende in cui Esther mette in atto il suo piano ai danni di don Berengario. La figlia ritrovata del parroco di Puente Viejo, secondo le anticipazioni sulle trame diffuse sul web, ingannerà il padre riferendogli che ha un grosso debito da saldare e cercherà di estorcergli il denaro che le serve. Berengario penserà di vendere la fattoria per fornire alla figlia le 500 mila pesetas.

Dolores, Marcela e Consuelo parleranno dei sospetti nutriti nei confronti della ragazza che pensano sia una bugiarda e stia ingannando Berengario. Nel frattempo, dopo la ritrovata serenità raggiunta da Prudencio e Lola, non cesseranno per i due giovani i problemi causati da Francisca. La ragazza confesserà al fidanzato di sentirsi perseguitata da qualcuno e lo stesso Ortega si renderà conto che le paure della Mendaña sono fondate. I due capiranno ben presto che dietro la strana vicenda c'è la Montenegro, decisa a creare sempre più difficoltà alla giovane coppia.