Wanda Nara, l'opinionista del Grande Fratello Vip, è stata attaccata duramente dal proprio padre. Dopo essere già stata accusata da sua cognata, Ivana Icardi, di aver allontanato suo fratello Mauro dalla famiglia, oggi la bella argentina è stata criticata anche dalla sua famiglia. Suo padre, Andreas Nara, in un'intervista rilasciata ad un giornale argentino, ha lanciato forti accuse contro sua figlia Wanda, criticando in maniera molto severa il suo comportamento e affermando di essere molto deluso da lei.

L'intervista, che è stata ripresa dal “Corriere dello Sport” in queste ore, non solo sta facendo il giro dei vari social network, ma sta facendo anche molto discutere.

'Il rapporto con la sorella di Wanda è diverso'

Le parole del padre di Wanda sono molto forti: all'indomani dalla nascita di suo nipote (sua figlia Zaira ha infatti, pochi giorni fa, dato alla luce ad un bambino) Andreas Nara, non si è risparmiato nel criticare sua figlia Wanda e nel paragonarla all'altra sua figlia, Zaira. "È stato tutto più semplice con lei, ha un altro atteggiamento", ha infatti dichiarato il papà di Wanda.

L'uomo inoltre ha evidenziato che i problemi con sua figlia, nonché la moglie del noto calciatore Icardi, sono sempre stati complicati, fin da quando era piccola. Sono stati dovuti probabilmente a delle incomprensioni familiari che non si sono mai risolti, anche perché lo stesso Andreas non ha mai cercato di trovare una mediazione per ricomporre il rapporto perso. Andreas non parla con sua figlia Wanda da quando l'argentina l'ha attaccato pubblicamente, affermando che suo padre era stato la delusione più grande della sua vita, a causa della vicinanza con il suo ex compagno, Maxi Lopez, e alla lontananza da Mauro Icardi.

Probabilmente i dissidi tra padre e figlia, nati anche in seguito a questo scontro, non sono stati ancora chiariti.

'Pensa solo ai soldi e alla sua fama'

Andreas Nara è un uomo che appare dispiaciuto e "disperato" per avere un rapporto di "odio e di amore " con sua figlia Wanda. L'uomo, che soffre per avere questo rapporto burrascoso con Lady Icardi, vorrebbe tornare a prendersi cura di lei, ma prima desidera che sia la stessa figlia a compiere un esame di coscienza e a capire i suoi sbagli.

"Mi piacerebbe che lei chiarisse a un certo punto. Io credo che Wanda dovrebbe imparare molte cose da Zaira. Oggi Wanda è persa nella sua fama e nel suo denaro", ha affermato infatti Andres. Il padre, nonostante i loro diverbi, l'ha sempre sostenuta e difesa da tutti gli attacchi mediatici. Conclude l'intervista, al giornale argentino, scherzando e affermando che ogni volta che legge attacchi su sua figlia, vorrebbe “spaccare la testa” a tutti coloro che si permettono di parlare male di lei. Pensiero che probabilmente non è variato, nonostante i loro "alti e bassi".