Prosegue l'appuntamento con le notizie su Il Segreto, la TV Soap scritta da Aurora Guerra che sta facendo sognare milioni di italiani sulle reti Mediaset. Gli spoiler delle puntate in onda dal 16 al 21 febbraio 2020 su Canale 5, rivelano che Maria chiederà aiuto ad Irene per fare alcune indagini su Dori, mentre Lola Mendana si sentirà braccata da una figura misteriosa. Infine, si scoprirà che Fernando Mesia e Garcia Morales hanno un legame in comune.

Il Segreto, puntate 16-21 febbraio: Maria indaga su Dori

Le anticipazioni de Il Segreto, incentrate sulle puntate trasmesse da domenica 16 a venerdì 21 febbraio 2020 su Canale 5, rivelano che Maria somministrerà un medicinale a Dori, in modo da farle rivelare la verità su Clara, la donna che aveva nominato quando era andata in trans. Severo (Chico Garcia), nel frattempo, scoprirà che Carmelo (Raul Pena) ha ideato un piano con Fernando (Carlos Serrano) per scoprire le sue vere intenzioni nei confronti del paesello.

A La Habana, la Castaneda comincerà a temere per la sua vita, dopo aver rivolto alcune domande alla Vilches. Per tale motivo, la giovane convincerà Irene a fare delle indagini sull'identità di Clara e dei suoi bambini. Nel frattempo, Consuelo sarà sempre più malinconia dopo la partenza di Isaac ed Elsa (Alejandra Meco) per il viaggio di nozze.

Qualcuno spia Lola

Garcia accetterà di incontrare il Mesia ed il sindaco di Puente Viejo.

A tal proposito, quest'ultimo lascerà l'incontro in sospeso per alcuni diverbi sorti con il sottosegretario. In questo modo, i telespettatori scopriranno che il figlio di Olmo ha stretto un'alleanza con Morales. Lola, invece, crederà di essere spiata da un uomo misterioso dopo che Prudencio (Jose Milan) è entrato nel mirino di Pablo Armeno. Allo stesso tempo, Don Berengario cadrà nella trappola, tesa dalla figlia.

Il prelato, infatti, deciderà di aiutare Esther a pagare i suoi debiti, tanto da usare i risparmi della ricca famiglia a cui appartiene. Infine, Prudencio scriverà una lettera al fratello, dove gli comunicherà la sua intenzione di convolare a giuste nozze con la Mendana.

Fernando chiede aiuto a Garcia

Le trame de Il Segreto in onda prossima settimana (16-21 febbraio 2020), rivelano che gli abitanti del borgo iberico rifiuteranno gli indennizzi, proposti da Garcia, se la costruzione del bacino non fosse ormai imminente. Inoltre, i seguaci scopriranno che il politico non è altro che lo zio di Maria Elena, la moglie defunta di Fernando.

A tal proposito, quest'ultimo convincerà il parente che sua nipote sia morta a causa dei cittadini. Infine, Don Anselmo (Mario Martin) sospetterà che il suo collega sia manipolato da Esther, giunta a Puente Viejo con un secondo fine.