Una vita nei prossimi episodi vivrà diversi colpi di scena che terranno i fedeli telespettatori incollati al televisore. Le anticipazioni inerenti le puntate in onda dal 16 al 21 febbraio, rivelano che Felipe farà ritorno a casa e scoprirà che Celia ha avuto un aborto. L'uomo, sotto shock per la notizia e perché non sapeva che la moglie fosse in dolce attesa, si scaglierà contro Trini accusandola dell'accaduto. Intanto, Telmo tornato dal ritiro spirituale, troverà il corpo senza vita di fra Guillermo, mentre il commissario Mendez riterrà che Ursula sia la colpevole dell'omicidio.

Infine, Lucia cercherà di convincere Samuel a rimandare le nozze, ma il tentativo risulterà vano.

Una vita, Ursula si scaglia contro fra Guillermo

Le anticipazioni di Una vita dal 16 al 21 febbraio, rivelano che Liberto temerà che Tito possa rovinare tutto a causa della sua continua sbadataggine. Nel frattempo, Telmo cercherà in tutti i modi di dissuadere Lucia dal proposito di sposare Samuel ricordandole che l'uomo molto probabilmente ha ucciso Joaquin, ma non riuscirà nel suo intento. Poco dopo, Susana sarà molto preoccupata per il suo nipotino che non sta molto bene.

Intanto, Casilda incoraggerà Marcelina a fare il primo passo con Jacinto mentre Ursula sentirà fra Guillermo consigliare a padre Telmo di lasciare gli abiti sacerdotali se davvero ama Lucia. La donna, poco dopo, ritenendo che il frate stia portando il Martinez sulla strada sbagliata, si scaglierà contro di lui in piena calle Acacias. Più tardi, Trini avrà un fortissimo mal di testa e non potendo contare su Fabiana, si recherà da Celia per chiederle se può andarle a comprare un farmaco con il quale risolvere il problema.

La Alvarez Hermoso deciderà di recarsi a piedi in farmacia, ma al rientro a casa avrà un malore.

Una vita, trame 16-21 febbraio: Celia perde il bambino

Le trame di Una vita dal 16 al 21 febbraio raccontano che padre Telmo troverà fra Guillermo senza vita non appena sarà tornato dal ritiro spirituale. Il commissario Mendez darà subito inizio alle indagini per scoprire che abbia ucciso il frate e i sospetti cadranno subito su Ursula, l'ultima persona ad averlo visto vivo e ad aver discusso con lui.

A causa di questa nuova tragedia, il quartiere sarà molto scosso e Lucia preoccupata per tutto ciò che sta accadendo, proporrà a Samuel di rimandare le loro nozze, soprattutto ora che sua cugina ha perso il bambino che aspettava. L'Alday, però, si opporrà a ciò, in quanto è pressato da Jimeno Batan che vuole avere al più presto il denaro che gli ha promesso. Nel frattempo, Mendez interrogherà Fabiana, in modo tale da comprendere che tipo di tisana, Ursula aveva dato a fra Guillermo il giorno in cui ha perso la vita.

Felipe accusa Trini di aver causato l'aborto di Celia

Nei prossimi episodi di Una vita si vedrà padre Telmo accusare apertamente Espineira dell'assassinio di fra Guillermo.

Il Martinez, infatti, sarà convinto della colpevolezza del suo superiore che solo pochi giorni prima lo aveva minacciato di fare del male alle persone a lui care pur di raggiungere il suo scopo. Il priore, ovviamente, negherà tutto e respingerà le accuse al mittente. Nel frattempo, Felipe farà rientro dal suo viaggio di lavoro ed apprenderà che Celia ha avuto un aborto. L'uomo, sotto shock per la terribile notizia e poiché non era a conoscenza che la moglie fosse in attesa di un bambino, si scaglierà contro Trini accusandola di aver causato la terribile disgrazia di cui sono stati vittima lui e la sua consorte.

Che cosa accadrà? Trini si difenderà da questa infamante accusa? Non resta che attendere i prossimi episodi di Una vita per scoprirlo.