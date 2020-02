Tanti colpi di scena accadranno nelle prossimamente ad Il Segreto, la TV Soap di punta delle reti Mediaset. Le trame spagnole, rivelano che Garcia Morales cambierà idea sulla distruzione di Puente Viejo. L'uomo, infatti, deciderà di sospendere l'inondazione del paesello iberico dopo aver capito le vere intenzioni di Fernando Mesia.

Il Segreto: Garcia capisce la cattiveria di Fernando

Le anticipazioni de Il Segreto, in programma prossimamente su Canale 5, rivelano che Garcia salverà Puente Viejo dalla distruzione grazie ad un gesto eroico.

Tutto inizierà nel momento in cui, Raimundo deciderà di parlare a quattro occhi con il sottosegretario. Durante la conversazione, l'Ulloa lo informerà sulle reali intenzioni di Fernando (Carlos Serrano). In questo frangente, l'uomo confiderà di essere lo zio di Maria Elena, morta durante il matrimonio con il Mesia. Inoltre, rivelerà di essersi alleato con quest'ultimo, convinto che i cittadini del paesello iberico fossero i veri responsabili della morte della nipote. Fortunatamente, Raimundo (Ramon Ibarra) aprirà gli occhi a Garcia, che comprenderà che dietro la morte di Adela (Ruth Llopis) e la sua congiunta, c'è la mano diabolica di Fernando.

Morales salva la vita di Esperanza e Beltran

Nel corso delle puntate de Il Segreto, in onda prossimamente in Italia, Fernando deciderà di continuare la sua vendetta dopo essere stato abbandonato da tutti. L'uomo, infatti, si vendicherà dei cittadini di Puente Viejo. In particolare, arriverà ad uccidere Dori, lo sceriffo Meliton e rapirà Esperanza e Beltran, nascondendoli nella periferia di Puente Viejo.

Una scomparsa, che getterà nel panico Maria, la quale potrà contare sull'aiuto di Alfonso, Emilia e Garcia per ritrovare i suoi bambini. Ebbene sì, il sottosegretario riuscirà a salvare i figli di Gonzalo dopo aver avuto un scontro molto acceso con il Mesia. Purtroppo, Morales rimarrà gravemente ferito nel salvataggio dei piccoli, tanto da essere trasportato in clinica tra la vita e la morte.

Lo zio di Maria Elena salva Puente Viejo dalla distruzione

In ospedale, le condizioni dello zio di Maria Elena si aggraveranno notevolmente, tanto che i medici si riserveranno la prognosi. Possiamo svelare che Garcia deciderà di redimersi agli occhi dei cittadini dopo aver capito che gli resta poco tempo da vivere. L'uomo, infatti, sospenderà il piano dell'inondazione del paesello iberico, dopo aver chiamato a consulto un suo fidato collaboratore. In questo frangente, Morales firmerà tutta la documentazione necessaria per sospendere la distruzione di Puente Viejo, all'oscuro che Fernando stia tramando una nuova vendetta.