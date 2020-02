Ospite a sorpresa nella puntata del Trono Classico di U&D che è stata registrata oggi: Alfonso Signorini ha partecipato al dating-show soprattutto per interrogare Alessandro Graziani (attuale corteggiatore di Giovanna e Sara) su cosa sia successo tra lui e Serena Enardu dopo la fine di Temptation Island Vip. Le anticipazioni di Vicolo delle News fanno sapere che il ragazzo ha detto poco o nulla sul suo legame con la concorrente del GF Vip, mentre Tina Cipollari ha svelato un incontro che i due avrebbero avuto in Sardegna a settembre.

Il conduttore del GF Vip sbarca al Trono Classico di U&D

Giovedì 13 febbraio è stata registrata una nuova puntata del Trono Classico di U&D: le prime anticipazioni che riporta il blog Vicolo delle News informano i telespettatori della presenza in studio di un ospite inaspettato. Alfonso Signorini, a 24 ore dall'undicesima diretta del Grande Fratello Vip, ha preso parte alla registrazione del dating-show per un motivo specifico: fare delle domande "scomode" ad Alessandro Graziani, ex tentatore di Serena Enardu ed oggi corteggiatore delle troniste Sara e Giovanna.

Il conduttore del reality ha chiesto insistentemente al ragazzo se tra lui e l'influencer ci sia stato qualcosa dopo la fine di Temptation Island Vip: il diretto interessato ha risposto dicendo che sarebbe meglio fare alla sarda questa domanda, perché lui da signore non intende raccontare nulla. Incalzato da tutti i presenti, il giovane si è limitato a dire che la compagna di Pago è una bellissima persona, che si sono voluti bene ma che la loro conoscenza non è sfociata in un rapporto d'amore per varie ragioni.

Tina Cipollari e il 'segreto' su Serena a U&D

Se Alessandro non ha detto praticamente nulla sul legame che ha costruito con la Enardu dopo la fine di Temptation Island Vip, ci ha pensato Tina Cipollari a tenere viva l'attenzione dei curiosi su questa storia con un racconto inaspettato. Le anticipazioni della puntata di U&D che è stata registrata oggi, giovedì 13 febbraio, fanno sapere che l'opinionista ha informato tutti che alcune sue amiche sarde hanno visto Serena e Graziani insieme a Cagliari, dove avrebbero trascorso un fine settimana insieme nel mese di settembre.

La collega di Gianni Sperti, dunque, sostiene che tra i due protagonisti del reality delle tentazioni ci sia stata una frequentazione quando le telecamere si sono spente, anche se ora lei minimizza tutto quando ne parla nella casa del Grande Fratello Vip.

U&D e il GF Vip 'collaborano' per scoprire la verità su Serena e Alessandro

Le anticipazioni della puntata del Trono Classico che è stata registrata poche ore fa, inoltre, informano i telespettatori della possibilità che domani, 14 febbraio, al Grande Fratello Vip si torni a parlare di Serena e del suo legame con Alessandro. Chi ha partecipato alla registrazione odierna, infatti, racconta che l'intento di Alfonso Signorini era quello di carpire delle informazioni importanti presentandosi negli studi del dating-show per fare delle precise domande a Graziani (al quale è stato anche chiesto un parere sui "like" che la Enardu ha messo ad alcune sue foto su Instagram).

Anche se il ragazzo ha detto poco o nulla sul suo legame con l'influencer, c'è chi scommette che nel corso dell'undicesima puntata del reality Mediaset saranno mostrate le immagini esclusive di quello che è accaduto agli Elios il giorno prima, quando il presentatore è stato ospite di Maria De Filippi. Chissà come reagirà la permalosa Serena quando scoprirà cosa sta accadendo fuori dalla casa, soprattutto in merito alle "indagini" che gli addetti ai lavori stanno facendo sulla sua vita privata precedente al ritorno di fiamma con Pago.